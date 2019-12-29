نشرت اللبنانية سيرين عبدالنور على حسابها في «تويتر»، مقطع فيديو لحالة الشوارع فى لبنان بعد تعرضها لموجة أمطار غزيرة وثلوج منذ الثلاثاء الماضى، بما عرف بعاصفة «لولو»، وعرضت «سيرين» من سيارتها مشهد الشارع فى بيروت أمس غارقا بالأمطار وتوقف حركة المرور وقالت: «هيك إحنا بنغرق يا ناس الله يستر»، ثم علقت: «الناس علقانة على الطريق شى ببكى».وارتفع منسوب المياه في شوارع لبنان بسبب العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة، وفق ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية، إذ بلغت كمية الأمطار المتسابقة بين 70 مليمترا شمال البلاد وأكثر من 130 مليمترا جنوبها، وصاحب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1400متر. ما أدى إلى انهيار جزء من إحدى المقابر التاريخية في منطقة السوديكو. وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لانهيار المقبرة جراء الأمطار الغزيرة والرياح، علاوة على انهيار أجزاء من الحواجز التي تفصل كورنيش بيروت البحري عن الشاطئ.