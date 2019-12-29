احتفل المصري محمد رمضان بوصول قناته الرسمية على «يوتيوب» إلى مليارين و300 مليون مشاهدة، وكتب في حسابه على «أنستغرام»: «الحمد لله قناتي حققت رقما غير مسبوق في وقت قياسي». وتسجل قناة رمضان أعلى المشاهدات والتفاعل على أغانيه، ما جعلها تصل إلى هذا الكم من المشاهدين.وسافر رمضان أمس إلى مراكش المغرب لإحياء حفلة غنائية كبيرة اليوم، احتفالا برأس السنة الميلادية، يقدم من خلاله العديد من المفاجآت بمشاركة المطرب العالمي ميتر جيمس، وهي الحفلة التي يراهن عليها رمضان، حسب تعبيره. وأحيا رمضان أخيرا حفلة بالسعودية ضمن موسم الرياض، لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور السعودي الذي تفاعل معه مرددا كلمات أغنياته.