مع بداية العام الجديد، من المنتظر أن يطلق «واتساب» إصدارا تجريبيا حديثا للتطبيق على أندرويد وiOS، يمكّن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة. علاوة على توفير الوضع المظلم لدعم رؤية أكثر كفاءة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة. ووفق موقع AIT NEWS تتوافر الميزتان في الإصدار 2.19.368 بيتا، ما يتيح للمستخدم خيارات أكثر، لجهة حذف الرسائل بعد مدة معينة، ما يساعد على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات. وأطلق التطبيق مسمى (الرسائل المختفية) على الميزة الجديدة، فيما لوحظ في الإصدار التجريبي الأحدث بعض التغييرات على الميزة التي يعمل عليها واتساب، بما في ذلك خيارات جديدة للمدة، كما أعيد تسميتها لتصبح (احذف الرسائل) Delete Messages.