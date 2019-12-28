بسبب قميص يحمل صورة ثعبان، أجبر أمن مطار جوهانسبرغ طفلا على تغيير ملابسه قبل صعود الطائرة. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية، اضطر ستيفي لوكاس (10 أعوام) أثناء سفره بصحبة والديه من جنوب أفريقيا إلى نيوزيلندا، لخلع قميصه بذريعة مخالفته سياسة أمن المطار. وقال والداه: ستيفي كان يرتدي قميصا مطبوعا عليه صورة ثعبان ضخم، غير أن موظفي الأمن خيرونا بين تغيير القميص أو عدم صعود الطائرة، حتى لا يتسبب في فزع الركاب! إلا أننا وضعنا الملابس في حقائب سبقتنا إلى العفش، فتوصلنا إلى ارتداء القميص مقلوباً، لتكون صورة الثعبان على الظهر بدلا من الصدر. وقال بيان المطار: «من حق ضباط الأمن تحديد ما إذا كانت ملابسك مؤذية للركاب على متن الطائرة، من عدمه»!