كان المشهد اعتياديا بالطريق السريع 84 في مقاطعة لوبوك في تكساس، حادث على جانب الطريق، وعمال الطوارئ يتعاملون معه، لكن سرعان ما تحول هذا المشهد إلى حادث آخر أكثر ضراوة التقطته عدسات الكاميرا، حيث انزلقت شاحنة بمقطورة على حافة الطريق السريع، وفي الوقت الذي كان يتم التعامل فيه مع الحادث، اصطدمت شاحنة مسرعة بالسيارات الواقفة حتى استقرت فوق أخرى وحطمتها.

وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص الذين كانوا في الموقع وهم يهرولون في محاولة لإنقاذ أنفسهم من كارثة ستودي بحياتهم حتما، واصطدمت الشاحنة بشرطي وصدمت سيارة كان بداخلها سائق. وتم نقل الاثنين إلى مستشفى قريب ومن المتوقع نجاتهما. ووقع الحادثان في جو من الضباب الكثيف الذي منع عن السائقين الرؤية على مسافة أكثر من ربع ميل.