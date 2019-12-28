تستعد هولندا لإسقاط الاسم الذي عرفت به (هولندا)، بينما ستحتفظ بلقبها الرسمي «نيثيرلاندز» اعتبارا من يناير 2020.ورغم أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ«هولندا»، إلا أن الاسم الرسمي لها هو «الأراضي المنخفضة» أو Netherlands.وستسقط الدولة اسم «هولندا» رسميا اعتبارا من بداية العام الجديد من جميع منشوراتها وموادها التسويقية، وبالتالي سيُشار للبلاد باسمها الرسمي فقط، ولن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلا من الرجوع إليها إلا عبر اسمها الجديد.وخصصت «نيثيرلاندز» مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي، وتشمل استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام، إذ سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق (توليب) برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفين الأولين من المقطعين اللذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي (إن إل) أي الأراضي المنخفضة، وفق صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الهولندية.ويأتي تنفيذ هذا القرار قبل أن تستضيف البلاد مسابقة الأغنية الأوروبية والمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020.يذكر أن مملكة الأراضي المنخفضة بدأت باستخدام اللقب «هولندا» قبل 25 عاماً.