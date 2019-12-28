سجلت لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون رقما قياسيا جديدا، دخلت على إثره موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر لوحة صنعت من أكواب القهوة. واستخدم في تصميم القناع نحو 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك.وشهد ممثلون عن الموسوعة عملية تركيب قناع الفرعون الشاب، التي نفذها مجموعة من الشباب المصريين على مساحة 60 متراً مربعاً في ساحة المتحف الكبير قبل تسجيل اللوحة رسميا في الموسوعة.بدورها، أقامت وزارة السياحة والآثار المصرية، بهذه المناسبة، احتفالية في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام القادم.يذكر أن مدينة سيدني الأسترالية شهدت عام 2009 تنفيذ لوحة للموناليزا باستخدام 3604 أكواب قهوة، وفي عام 2012، صنعت لوحة في هاواي الأمريكية باستخدام 5642 كوب قهوة.