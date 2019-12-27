فيما تعد القارة الأوروبية، إحدى أغنى الخيارات السياحية في العالم، أورد موقع بيزنس إنسايدر، قائمة بأفضل الوجهات السياحية التي ينصح بها في أوروبا خلال عام 2020 وفقاً لتصنيف «ترافيل اند تريجر» العالمي، وضمت بودابست في المجر (هنغاريا)، والتي تتميز بتراثها المعماري والتاريخي الغني، وأنها واحدة من أجمل المدن وأكثرها أماناً في العالم.بينما توقع أن تجذب براغا البرتغالية المسافرين من جميع أنحاء العالم، وتبعد مسافة ساعة واحدة بالقطار من مدينة بورتو، فيما اختير جبل مونتي ايسولا في إيطاليا ضمن قائمة الوجهات إلى جانب مدينة ميتز في فرنسا وبوزنان في بولندا، وملقة التي تعد من أكثر المدن الإسبانية تميزاً، إذ يمكن للسياح التجول في أزقة المركز التاريخي القديم، والاستمتاع بهواء البحر المنعش على الأرصفة، أو التسوق في المارينا.