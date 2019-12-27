يعد توقف التنفس أثناء النوم اضطرابا شائعا يحدث حين يتوقف سريان الهواء إلى الرئتين بسبب انسداد المجرى التنفسي، ما يضطر الشخص إلى الاستيقاظ ليلتقط أنفاسه، فما أسباب حدوث ذلك؟.

تقول الدكتورة كالبانا ناجبال كبيرة استشاريي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى «إندرابراستا أبولو» في نيودلهي، إنه «لا يوجد سبب واضح يبين لماذا يصاب الشخص بحالة توقف التنفس أثناء النوم، إلا أن هناك محفزات تزيد من احتمالية الإصابة مثل السمنة».

وتضيف: «هناك علاقة وثيقة بين زيادة وزن الجسم ومخاطر الإصابة باضطراب توقف التنفس أثناء النوم. ومن عوامل الخطورة الأخرى شرب المسكنات».

وبحسب موقع «RT»، فإنه يجب عدم ترك الحالة دون تشخيص أو علاج أو تجاهل تلك الأعراض لفترة طويلة، في حين أن توقف التنفس أثناء النوم يؤثر على المريض بعدة طرق، مثل تقلب الحالة المزاجية، والإصابة بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالتعب، والسكتة الدماغية، والسكتة القلبية، واضطرابات الذاكرة، وغيرها من الآثار المترتبة على انخفاض الأوكسجين وعدم حصول الشخص على عدد ساعات نوم كافية.