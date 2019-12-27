أوضح خبراء الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، أن فيروس الإنفلونزا، يمكن أن يبقى على النقود الورقية لمدة أسبوعين، ويمكن الإصابة بعدوى المرض حتى عند سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي، أو عند استلام المرتب.

ووفقا لذلك، أعلنت الهيئة أن الأوراق المالية هي أكثر وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية.

وبحسب موقع «RT»، كشف خبراء الهيئة بعض الأوهام المنتشرة عن الإنفلونزا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولا وجود للزكام عند الإصابة بالمرض، لذلك ينصحون بأخذ أدوية مخفضة للحرارة عند ارتفاعها إلى 39 درجة مئوية، وعدم تناول المضادات الحيوية؛ لأنها مخصصة لمكافحة البكتيريا، ولا تفيد في مكافحة الفيروسات المرضية.