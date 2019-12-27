ذكرت سلطات المطار المحلية في مدينة «ألماتي» بكازاخستان أن طائرة تقل على متنها 100 شخص قد سقطت بالقرب من مطار «ألماتي».

وأوضح مطار «ألماتي» أن ربما هناك ناجين من حادث سقوط الطائرة، مضيفاً أن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع.

وحسب ما أفادت لجنة الطيران المدني، سقطت الطائرة التابعة لخطوط «بيك إير»، والتي كانت تقل 95 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، بالقرب من مدينة ألماتي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً.

وكانت الطائرة متجهة إلى العاصمة نور سلطان، لكنها فقدت التوازن أثناء الإقلاع على ما يبدو واخترقت سياجاً خرسانياً، قبل أن تصطدم بمبنى صغير، بحسب ما أكد الطيران المدني في بيان.



وتعهد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا، وقال على تويتر بأن المسؤولين عن الحادث "سوف يعاقبون بشدة وفقا للقوانين".



كما أعلن توكايف أيضا عن إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في الظروف التي أحاطت بالحادث.