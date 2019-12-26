كشفت دراسة حديثة أن ثقة المجتمع بالأخبار الرقمية في انحدار، وفق تقرير أعده معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أكتوبر 2018 إلى أكتوبر 2019 أظهر أن الأخبار الكاذبة تحظى بفرصة الانتشار 70% أكثر من الأخبار الحقيقية، وخلافاً للرأي السائد فإن الناس هم الذين ينشرون هذه الأخبار إلى حد كبير.وأظهر التقرير أن أقل شهور 2019 نشراً عن الأخبار الكاذبة كان أكتوبر بـ2175906 ثم يوليو بـ5924368 ثم مايو 6233266، فيما كانت أعلى الأشهر نشراً عن الأخبار الكاذبة يناير 9323988، ثم أغسطس بـ9182965 خبرا، ثم مارس بـ8395038.وأوضحت الدراسة أن المجتمعات تميل إلى تصديق الأخبار الكاذبة لأن عملية التحقق من المعلومة مرهقة وشاقة، إضافة إلى أن كمية المعلومات المتداولة كبيرة جداً. وقالت الدراسة «نسبة مشاركة الأخبار الكاذبة تصل إلى 70% بينما تستغرق الأخبار الصحيحة ستة أضعاف المدة لتصل إلى 1500 شخص فقط مقارنة بانتشار الأخبار الكاذبة».وأشارت وكالة رويترز في تقرير كتبه جيكوب غارنر في يونيو 2019، إلى أن وكالات الأنباء تعيد تعريف وصياغة قيمها وتناولها للأخبار لأجل إعادة بناء علاقتها بالجمهور بعد انخفاض الثقة. وأكدت الوكالة على أهمية دمج مميزات العالم الرقمي مثل السرعة في النشر والوصول للجمهور المستهدف بمنتجات تمكنك من بناء علاقة عميقة مع الجمهور.فيما قال المدير الرقمي للأخبار في BBC ناجا نايلسن «إن تطبيق الواتساب بيئة خصبة لانتشار الأخبار الخاطئة، وبعض الناشرين يسعون لتحصين هذه المنصة من خلال محاربة المعلومات الخاطئة والعثور على جمهور جديد»، أشارت رويترز في تقريرها «الاتجاهات المؤثرة في عادات استهلاك الجمهور للأخبار الرقمية» إلى أن 84% من الجمهور يستخدم الفيسبوك لمتابعة الأخبار، ويعتبر 16% من الجمهور «الواتساب» مصدراً للمعلومات.من الحلول المقترحة لمواجهة الأخبار الكاذبة -تقنياً- توفير الأخبار والمعلومات الصحيحة أولا بأول، وتعزيز الصحافة الجيدة في المجتمع وتعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى الابتعاد عن المضامين المنشورة في حسابات مجهولة، والاشتراك في منصات الأخبار الموثوقة، والتحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وسن تشريعات رادعة ضد مزيفي الأخبار.وجاءت اللغة العربية من أقل اللغات نشراً للأخبار الكاذبة بنسبة 0.7% مقارنة باللغة الإنجليزية التي تصدرت اللغات الأكثر نشرا لأخبار كاذبة بـ67.6%.حلول لمحاصرة الأخبار الزائفة:- توفير المعلومات الصحيحة أولا بأول- الابتعاد عن معلومات الحسابات المجهولة- الاشتراك في منصات الأخبار الموثوقة- التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها- سن تشريعات رادعة ضد مزيفي الأخبار- تعزيز الصحافة الجيدة في المجتمعأكثر الدول حديثاً عن الأخبار الكاذبة:الولايات المتحدة 55%البرازيل 12.6%الهند 7.0%المملكة المتحدة 4.7%أكثر اللغات نشراً للأخبار الكاذبة:- الإنجليزية 67.6%- البرتغالية 19.8%- الإسبانية 6.0%- الفرنسية 2.2%- العربية 0.7%