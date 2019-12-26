يجيء العام 2020 دون عدد من الوجوه الشابة اللامعة في مجالات الفنون بعد أن خطفها الموت مبكراً، إذ انطفأ في العام 2019 بريق عدد من النجوم في سماء الفن العربي، بعضهم رحل بعد معاناة طويلة مع المرض، في حين رحل آخرون بشكل مباغت، إلا أنهم كانوا جميعا خسارة مؤلمة، في ذاكرة جمهورهم الكبير، في ما يلي قائمة بأبرز النجوم الذين رحلوا عنا وهم في ريعان الشباب.تلقى الوسط الفني صدمة قوية بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية. وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاته عن عمر يناهز 35 عاما، ولم يكن أول الفنانين الذين توفوا إثر الهبوط الحاد في الدورة الدموية، فقبله كان الفنان عمرو سمير الذي توفي عام ٢٠١٧؛ بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية.وأعلن والد الفنانة البحرينية صابرين بو رشيد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة ابنته بعد صراع مرير مع المرض في شهر يوليو الماضي، وكتب قائلاً: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم».وأعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية وفاة الممثل الشاب تشا ان ها (27 عاما)، بعدما عثرت عليه الشرطة في منزله ميتا.وأعلنت الشرطة الهندية في مومباي وفاة نجمة بوليوود الشابة «جيا خان» عن عمر ناهز الـ25 عاماً، منتحرة بعد شنق نفسها بمقر إقامتها.