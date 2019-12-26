قضت محكمة مصرية بالسجن 6 أشهر للسيدة المصرية رحاب فتحي، في اتهام زوجها لها بتبديد المنقولات، رغم تبرعها له مسبقا بفص من الكبد لإنقاذ حياته.وقررت المحكمة، وفقاً لـ«البيان»، حبسها على خلفية اتهام زوجها لها بسرقة المنقولات، بناء على المحضر المحرر ضدها في قسم شرطة الزقازيق، باستيلائها على المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية.قضية رحاب وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت اهتماما كبيرا بعد سرد معاناتها وسوء معاملة زوجها لها بعد التبرع له بفص من الكبد، وإجبارها على ترك المنزل، في الوقت الذي سعى فيه البعض للصلح بينهما إلا أن كل المحاولات فشلت.