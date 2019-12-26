أيام قليلة، ويدق ناقوس العام الميلادي الجديد 2020، الذي تستقبله السعودية على نحو مختلف وحفاوة خاصة واهتمام أكبر من أي عام مضى.

فبينما يحل هذا العام في ظل متغيرات هائلة وإنجازات نوعية على كافة المستويات، تستقبله المملكة باحتفالات نوعية وتفاعل غير مسبوق، لتزامنه مع مواسمها المميزة وإجازة منتصف العام من جهة، ولكونه عاما استثنائياً تترأس فيه السعودية الدول الكبرى في مجموعة العشرين من جهة أهم.

2020 عامٌ مبهج للسعوديين، تُشرع خلاله دولتهم مزيداً من أبواب التنمية والنهضة في سياق خططها المدروسة ووثباتها النوعية ورؤيتها الطموحة 2030، فيما سيشهد عددا من المشاريع الضخمة، واكتمال مراحل مهمة من مشاريع دُشنت سابقاً.

وستشهد الدقائق الأخيرة من العام الحالي، احتفالات عدة بالعد التنازلي لبدء عامنا الجديد 2020، في عدد من الأماكن الشهيرة وفقاً لمصادر متعددة، ويواكب ذلك مفاجآت خاصة، وعرض للألعاب النارية ومنصة للموسيقى إلى جانب فعاليات أخرى.

ويترقب السعوديون والمقيمون على أرض المملكة والسائحون، دخول العام الجديد بشغف خاص يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، قبل ساعات من بدء السنة الجديدة.