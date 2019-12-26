أكدت الدراسات الحديثة أن تنظيف الأسنان أكثر من مرتين يومياً يمكن أن يخفض خطر الإصابة بقصور القلب (أو ما يعرف بفشل القلب أيضاً) بما يزيد على 10%.

وأجرى باحثون من جامعة «أيهوا للنساء» في سول عاصمة كوريا الجنوبيّة بحثاً بغية تحديد ما إذا كانت العناية بصحة الفم والأسنان ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهي حالة صحيّة تتسبَّب في تسارع معدل ضربات القلب، وقصور القلب.

وفي مرحلة لاحقة، خضع المشاركون لفحوص طبيّة روتينيّة بين عامي 2003 و2004، أشارت إلى سمات عدة من بينها طول قاماتهم وأوزانهم والأمراض السابقة التي أصيبوا بها وأنماط حياتهم وصحتهم الفميّة، وتابعتهم الدراسة لمدة 10 سنوات ونصف السنة في المتوسط.

وأضافت الدراسات التي نُشرت في «المجلة الأوروبيّة» لأمراض القلب الوقائيّة، أنّ 3% من المشاركين كابدوا الرجفان الأذيني خلال فترة البحث، في حين واجه نحو 5% منهم حالات قصور في القلب.

وعليه، خلص الباحثون إلى أنّ تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر يوميّاً يرتبط بخفض خطر الإصابة بالرجفان الأذينيّ بنسبة 10%، وإبعاد خطر قصور القلب بنسبة 12%.