جريمة غير عادية، شهدتها مدينة كولورادو سبرينغس الأمريكية مساء (الثلاثاء)، إذ نهب رجل معمر بنكا وسرق أمواله، ثم خرج للشارع ليوزعها على المارة ويصيح «عيد ميلاد سعيد». وقال شهود عيان: «دخل لص عيد الميلاد، بعد ذلك مقهى وانتظر وصول الشرطة، ثم سلم نفسه طوعا». ووفق صحيفة «كولورادو جازيت» المحلية أكد رجال الشرطة أنهم لم يضبطوا أي سلاح لدى اللص، كما أصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم كشفوا هوية «سانتا كلوز» أو «بابا نويل»، وهو المواطن الأمريكي دافيد أوليفر، البالغ من العمر 65 عاما، فيما رفضوا ذكر المبلغ المسروق من البنك واكتفوا بالقول إن المقصود بالأمر هو آلاف الدولارات.