من مغامرات الطبيعة وأنشطة الهواء الطلق، إلى اللحظات المشتركة وتجارب الإقامة الفاخرة والطعام، تقدم «وجهة البحر الأحمر» تجارب متنوعة تكشف في كل زيارة جانباً جديداً من سحرها

أصبح السفر يرتبط بشكل متزايد بما ينشده الناس من مشاعر وتجارب؛ فلم يعد اهتمام المسافرين مقتصراً على اختيار الوجهة التي يقصدونها، بل امتد ليشمل طبيعة التجربة التي يتطلعون إلى خوضها وما يرغبون في تحقيقه خلال السفر. وسواء كان الدافع هو خوض المغامرات، أو تعزيز الروابط الإنسانية، أو ببساطة التمهل والاستمتاع بلحظات من الراحة والاسترخاء، باتت التجربة بحد ذاتها لا تقل أهمية عن الوجهة التي يقع عليها الاختيار.

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تزخر وجهة البحر الأحمر بتنوع طبيعي استثنائي يجمع بين الصحاري الشاسعة والسلاسل الجبلية والجزر الخلابة، ما يتيح للزوار الاستمتاع بطيف واسع من التجارب في وجهة واحدة. فبإمكان الضيوف استكشاف العالم فوق سطح الماء وتحت أعماقه، أو خوض تجارب رياضية وأنشطة مشتركة، أو الاستمتاع بلحظات من الهدوء والاسترخاء في أجواء منتجع فاخر. وهنا، تنفرد كل رحلة بإيقاعها الخاص، لتمنح المسافرين حرية تصميم عطلتهم وفقاً لتطلعاتهم واهتماماتهم.

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لعشاق المغامرة والاستكشاف

للمسافرين الشغوفين بالمغامرة واكتشاف المجهول، تقدم وجهة البحر الأحمر باقة متنوعة من التجارب التي تمتد من سواحلها وجزرها إلى تضاريسها الصحراوية. ومن خلال شركات «واما» (WAMA) و«جالاكسيا» (Galaxea) و«أكون» (Akun)، يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة من الأنشطة المائية والتجارب تحت سطح البحر، إلى جانب المغامرات البرية التي تتيح لهم استكشاف الطبيعة الفريدة للوجهة من زوايا مختلفة. وسواء اختاروا خوض المغامرات فوق مياه البحر أو الغوص في أعماقه أو استكشاف امتدادات الطبيعة البرية، فإن كل تجربة تكشف لهم جانباً جديداً من سحر البحر الأحمر، وتمنحهم فرصة لاكتشافها بأسلوب مختلف خلال فصل الشتاء.

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تقدم «أدرينا» باقة واسعة من الأنشطة والتجارب الخارجية، إذ يقع هذا الحي الرياضي في موقع يجمع بين الامتدادات الصحراوية والساحل، ويضم أكثر من 20 تجربة برية ومائية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة ركوب الأمواج في أكبر مسبح للمياه المالحة في المملكة العربية السعودية، والمصمم خصيصاً لمحاكاة هذه الرياضة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل التزلج على الماء، والغطس، والغوص، والانزلاق بالحبل فوق الماء، والتزلج على الألواح، وركوب الدراجات الهوائية، فضلاً عن الرياضات الشاطئية. كما يضم الحي مسبحاً لا متناهياً، ومطاعم تقدم نكهات مستوحاة من مطابخ أمريكا الجنوبية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية، ليمنح الضيوف خيارات متنوعة لمواصلة الاستمتاع بأوقاتهم بعد يوم حافل بالمغامرات والأنشطة.

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معاً لصناعة ذكريات لا تُنسى

للمسافرين الذين يتطلعون إلى تجديد أواصر التواصل وقضاء أوقات مميزة مع أحبائهم، تقدم وجهة البحر الأحمر تجارب متنوعة تثري اللحظات المشتركة. وفي قلب الوجهة، تبرز جزيرة شورى بكونها وجهة متكاملة تجمع بين المنتجعات الفاخرة والمطاعم الراقية ومرافق الترفيه والأنشطة الاجتماعية، ضمن بيئة تتيح للضيوف التنقل بسهولة بين مختلف التجارب والاستمتاع بأوقات تجمع بين الحيوية والاسترخاء.

ويمكن للضيوف القيام بتجارب مشتركة وممتعة، بدءاً من ممارسة الغولف في ملعب «شورى لينكس»، واستكشاف قرية التسوق في الجزيرة، والاستفادة من مرافقها الرياضية، وصولاً إلى الاجتماع حول مائدة تجمعهم على أشهى الأطباق. ومع مجموعة من المنتجعات الفاخرة، تشمل «إس إل إس البحر الأحمر»، و«البحر الأحمر إيديشن»، و«إنتركونتيننتال البحر الأحمر ريزورت»، و«جراند حياة البحر الأحمر»، و«رافلز البحر الأحمر»، كما توفر الجزيرة خيارات إقامة متنوعة تلائم الأزواج والعائلات ومجموعات الأصدقاء. وسواء كان الاختيار قضاء أوقات ممتعة على الشاطئ، أو الاستمتاع بتجارب الطعام على الواجهة البحرية، أو الاسترخاء بجوار المسبح، فإن جزيرة شورى توفر أجواء مثالية للاستمتاع بشتاء يجمع الأحبة ويصنع ذكريات تدوم.

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لرفاهية التمهّل والاسترخاء

بالنسبة للبعض، تكمن متعة السفر الحقيقية في الابتعاد عن إيقاع الحياة المتسارع، وإتاحة المجال لمزيد من الهدوء والاسترخاء. وفي وجهة البحر الأحمر، تتنوع خيارات الإقامة بين مجموعة من المنتجعات الفاخرة التي تستلهم تصاميمها وتجاربها من الطبيعة المحيطة، بتضاريسها التي تجمع بين الجزر والسواحل والصحاري والجبال، لتوفر للضيوف ملاذات استثنائية تنسجم مع رغبتهم في التمهّل والاستمتاع بكل لحظة.

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فبإمكان الضيوف الاستيقاظ على مشاهد المياه الفيروزية في فيلا عائمة فوق سطح البحر في منتجع شيبارة، أو الاستمتاع بأجواء من الخصوصية والسكينة في جزر أمهات، من خلال الإقامة في منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر أو منتجع نجوما، من علامة «ريتز كارلتون ريزيرف». وللباحثين عن تجربة أكثر انعزالاً، يوفر منتجع ديزرت روك ملاذاً فريداً بين التكوينات الجبلية الجرانيتية العريقة.

أما في جزيرة شورى، فتتنوع خيارات الإقامة وتجارب الطعام والترفيه، بما يمنح الضيوف حرية استكشاف مرافق الجزيرة والاستمتاع بما تقدمه من تجارب، أو الاكتفاء بإقامة هادئة تتيح لهم الانفصال عن صخب الحياة اليومية واستعادة إيقاعهم الخاص.

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في وجهة البحر الأحمر، لا تقتصر تجربة السفر على نمط واحد؛ إذ يمكن للضيوف بدء يومهم بخوض المغامرات واستكشاف الطبيعة، ثم قضاء فترة ما بعد الظهيرة في مشاركة لحظات مميزة مع أحبائهم، واختتام يومهم بعشاء يطل على الساحل، أو الاستمتاع بأوقات من الهدوء والاسترخاء. وتمنحهم الخيارات المتنوعة من الأنشطة وتجارب الإقامة حرية تصميم عطلتهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية.

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ويشكّل مطار البحر الأحمر الدولي (RSI) البوابة الرئيسية للوصول إلى الوجهة، موفراً للمسافرين تجربة وصول سلسة تضعهم على مقربة من طبيعتها المتنوعة ومنتجعاتها الفاخرة وما تزخر به من تجارب استثنائية. وسواء كان الزوار يتطلعون إلى المغامرة، أو قضاء أوقات مميزة مع أحبائهم، أو الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء، أو الجمع بين هذه التجارب جميعها، فإن البحر الأحمر يقدم لهم خيارات متعددة تتيح لكل زائر صياغة رحلته وفقاً لأسلوبه وتطلعاته.

لمزيد من المعلومات حول الوجهة ومنتجعاتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.visitredsea.com/en/resorts