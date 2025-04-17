انطلقت أمس (الأربعاء)، فعالية «جوازك إلى العالم-الهند»، وسط حضور جماهيري كبير في حديقة إسكان الخبر، ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الهيئة العامة للترفيه (GEA) للاحتفاء بثقافات الشعوب حول العالم.

وتشهد الفعالية التي تستمر حتى السبت القادم، عروضا غنائية وموسيقية يحييها نخبة من نجوم الهند، من أبرزهم أرمان مالك، جاويد علي، إيمواي بانتاي، ريشي سينغ، ديفيا إس. مينون، ساجيلي سليم، فارشا براساد، بريتي بهالا، آريان تيواري، بريانشي سريفاستافا، وبوجا خاندلوال التي قدمت عروضها الموسيقية كـ«دي جي».

كما استمتع الزوار بركن المأكولات الهندية الذي ضم تشكيلة من الأطباق المتنوعة من مختلف مناطق البلاد مثل موموس، دوسة، ساموسا، تشاي كاداك، كادي البنجابية، وبهلايا.

واحتضنت الفعالية أركانا مخصصة لعرض الأزياء والإكسسوارات الهندية التي عكست تنوع الأقمشة والأنماط بحسب كل منطقة من الشمال والجنوب والشرق والغرب، إلى جانب ركن الزخارف الذي أبرز براعة الفن اليدوي الهندي في التطريز والتصميم.

كما تضمنت الفعالية عروضا ترفيهية شعبية وفلكلورية من بينها رقصة بهاراتاتيام الشهيرة، ورقصة أوديسي الكلاسيكية القديمة، ورقصات من وحي عالم بوليوود.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء تجربة الزوار في أجواء حيوية تعكس عمق الثقافة الهندية، وتعزز من جودة الحياة لسكان المملكة.