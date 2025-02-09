يعد مهرجان عسل جازان السنوي المقام بمحافظة العيدابي في منطقة جازان من أبرز الفعاليات الثقافية والاقتصادية في المنطقة، وأسهم في جعل المحافظة واحدة من الوجهات السياحية البارزة؛ وذلك بجذبه الزوار من داخل المنطقة وخارجها، إذ يُسلط الضوء على جودة أنواع العسل المحلي ويعزز مكانة جازان كإحدى أهم مناطق إنتاج العسل في المملكة.

ويعود تاريخ مهرجان عسل جازان إلى عدة سنوات، إذ أُقيم لأول مرة عام 1436هـ كفرصة لتعزيز السياحة المحلية وتنمية الاقتصاد؛ بهدف التعريف بأنواع العسل التي تنتجها المنطقة، فضلًا عن تعزيز الوعي بأهمية تربية النحل ودورها المحوري في البيئة.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات التي تناسب جميع الأعمار، إذ تُقام ورش عمل تعليمية وتثقيفية حول تربية النحل وإنتاج العسل، إضافة إلى مسابقات لعرض أجود أنواع العسل، وتقديم عروض فنية وترفيهية وثقافية تعكس التراث الجازاني، مما يُضفي طابعًا مميزًا على الفعاليات.

كما يتميز بتنوع المنتجات المعروضة من عسل السدر، والقتاد، والسلام، والسمرة، والدوم، والضهيان، والطلح، والمرار، والمجرى، والسحاة، وغيرها، التي تُعد من أفضل الأنواع لجودتها العالية وفوائدها الصحية، وتقديم معلومات تفصيلية عن كل نوع، مما يُساعد الزوار على اختيار الأنسب.

ويدعم مهرجان عسل جازان الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل للمزارعين والنحالين، كما يُعزز من السياحة في المنطقة، مما يعود بالنفع على الفنادق والمطاعم والأسواق المحلية.

ويمثل المهرجان تجربة فريدة تجمع بين السياحة والترفيه والثقافة والتراث والاقتصاد، إضافة إلى تعزيز الوعي بمنتجات العسل المحلي ومكانة المنطقة كوجهة سياحية مميزة، ومساعدة كل من يرغب في استكشاف جمال المنطقة ومنتجاتها الفريدة.

وتستقطب فعاليات «مهرجان عسل جازان» الذي يقام ضمن فعاليات موسم «شتاء جازان 2025»، زوارًا من داخل وخارج المنطقة، إذ تُقام الفعاليات في ساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي، لتكون منصة مميزة لعشاق العسل ومنتجاته.

ويقدم المهرجان تجربة فريدة للأطفال، في رحلة عبر خيمة العسل لاستكشاف عالم النحل وتربيته وفهم أهميته في البيئة، وتذوقهم نكهات العسل المتنوعة، وحضور ورش عمل تعليمية، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تشجيعية، مما يُضفي جوًا من المرح والتنافس.

وتتجلى جماليات الطبيعة في أجواء المهرجان، إذ يُضفي المنظر الخلاب لمحافظة العيدابي جمالًا إضافيًا على الفعالية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات، كما تتوفر مجموعة من الأنشطة الترفيهية والعروض الفنية والحرف اليدوية.