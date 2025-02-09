يشارك أكثر من 500 شاب وفتاة في فعاليات مهرجان الكليجا ببريدة، الذي يحتضن 255 أسرة منتجة، إلى جانب 40 مصنعًا وشركة، مستقطبًا يوميًا نحو 20 ألف زائر في مركز الملك خالد الحضاري.

وأوضح المشرف العام على المهرجان أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا أن المهرجان يشكل فرصة متجددة للأسر المنتجة، ويتيح لها ممارسة أنشطتها والتواصل المباشر مع المتسوقين، مؤكدًا أن المهرجان يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة، فضلًا عن تحقيق عوائد مادية مفيدة للشركات المختصة في الأكلات الشعبية.