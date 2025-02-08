افتتح نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز اليوم فعاليات مهرجان الأكلات الشعبية لعام 2025، تحت شعار «الرقش النجراني»، الذي تنظمه أمانة المنطقة خلال الفترة من 10 - 5 فبراير الجاري، في ساحة قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود بمدينة نجران.

واطلع نائب أمير منطقة نجران على الأركان المصاحبة للفعاليات التي تضم أجنحة للمنتجات الزراعية، والعسل، والصناعات الحرفية، والأسر المنتجة، وما تقدمه من خدمات لزوار المهرجان، كما اطلع على مراحل إعداد وجبة «الرقش النجراني»، والمنتجات الزراعية المحلية المستخدمة في إعدادها.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري، وإبراز الموروث الثقافي للمنطقة، ودعم الأسر المنتجة وأصحاب المهن الحرفية، وكذلك تنشيط الجذب السياحي للمنطقة التاريخية في حي أبا السعود، مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان التي تستمر على مدى خمسة أيام تشمل تنظيم جلسات حوارية ثقافية ضمن فعالية «الخيمة النجرانية» تستعرض الموروث الشعبي للمنطقة، إضافة إلى فعاليات الطفل والأسرة طيلة أيام المهرجان.

وشاهد الأمير تركي بن هذلول فيلمًا وثائقيًا عن مراحل تطوير المنطقة التاريخية في حي أبا السعود، والخطط الإستراتيجية لمراحل تطويره المستقبلية.

وفي ختام الحفل كرّم نائب أمير منطقة نجران الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات المهرجان، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.