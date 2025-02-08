زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، مهرجان الكليجا الـ16 في يومه الذهبي، الذي تنظمه وتشغله غرفة القصيم، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وخلال الزيارة، اطلع أمير منطقة القصيم على الأركان والعروض التي تقدمها الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية، إلى جانب المؤسسات والمصانع المشاركة، مشيداً بالتنوع الكبير في الفعاليات، والإقبال الجماهيري الذي يعكس نجاح المهرجان وتميزه عاماً بعد عام، ودوره في دعم الأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن مهرجان الكليجا يعكس عمق الهوية التراثية للمنطقة، ويشكل أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز من مكانة الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، ويمثل نموذجاً حياً للمبادرات الناجحة التي تعزز الهوية الوطنية والتراث المحلي، ويجذب الزوار من مختلف مناطق المملكة، مما يعكس اهتمام المجتمع السعودي بالموروث الثقافي، ويعزز من قيمته الاقتصادية والسياحية.

وقال: مهرجان الكليجا بيئة متكاملة تعكس اهتمام الدولة – حفظها الله – بتنمية وتمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال، وتوفير منصة لهم لتسويق منتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، إذ إنه أصبح وجهة رئيسية لهم ولأصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة، مشيداً بالدور الذي تقوم به غرفة القصيم في تنظيم وإدارة المهرجان، وبالنجاح المتواصل الذي يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال والحرف التقليدية.

ودعا أمير منطقة القصيم إلى مواصلة التطوير والتجديد في الفعاليات، وتوسيع نطاق المشاركات، وإدخال عناصر تسويقية حديثة تسهم في انتشار المنتجات التراثية على نطاق أوسع، محلياً ودولياً، مبدياً حرصه ودعمه الكامل للمهرجان ولكل الجهود التي تعزز من مكانة منطقة القصيم بصفتها وجهة رئيسية للمهرجانات التراثية والاقتصادية في المملكة.

إثر ذلك قُدم خلال الحفل الخطابي الخاص باليوم الذهبي، بث حي ومباشر لصالات وساحات المهرجان، أظهر حجم التنظيم، وتعدد الفعاليات، وكثافة الزوار الذين استقطبهم المهرجان منذ انطلاقه.

وقدم المشرف العام على المهرجان أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا في كلمته، الشكر والتقدير لأمير القصيم على دعمه المستمر، مؤكداً أن عنايته واهتمامه كانا الأساس في انطلاقة المهرجان ونجاحه، حتى أصبح واحداً من أبرز المهرجانات الكبرى في المملكة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم علي المقبل، أن زيارة الأمير فيصل بن مشعل للمهرجان تمثل تتويجاً للعمل والتنظيم المميز الذي تقدمه الغرفة، وتعكس اهتمامه بجميع التفاصيل التي تصنع النجاح.

يُذكر أن مهرجان الكليجا يُعد أحد أبرز الفعاليات التراثية في المملكة، إذ يعكس الهوية الثقافية لمنطقة القصيم، ويدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث الوطني.