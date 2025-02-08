يعد شاطئ المستقبل الجديد في أبحر الشمالية بمحافظة جدة، بمساحته الإجمالية التي تبلغ 17.64 ألف متر مربع، وجهةً سياحية للأهالي والزوار، وإضافة جديدة تعزز من السياحة البحرية والترفيهية لكورنيش جدة.

وتتميز واجهة الشاطئ بمرافقه الواسعة على امتداد طول الكورنيش الشمالي، التي أسهمت في استقبال أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين، للاستمتاع بالجلوس والاسترخاء وسط رماله الناعمة التي تحيط بها المسطحات الخضراء، لتمثل تجربة ترفيهية رائعة، توفر بيئة جديدة من المشاريع السياحية لخدمات الترفيه بالمحافظة، التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية.

وتم تزويد شاطئ المستقبل بأبراج للمراقبة وأعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية للتقليل من استخدام الطاقة والمحافظة على استهلاكها، كما توجد لوائح وقوانين للشاطئ، ووقت محدد للسباحة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والزوار، لترسيخ مكانة المدينة كوجهة سياحية على مدار العام.

ومن المقرر افتتاح شواطئ حديثة بمحافظة جدة، تشمل شاطئين جديدين بمنطقة أبحر الشمالية، الأول بمساحة تصل إلى 10.32 ألاف متر مربع، والشاطئ الثاني تصل مساحته إلى 75 ألف متر مربع، وذلك لتحقيق تجربة مميزة للزوار ضمن رؤية المملكة 2030.