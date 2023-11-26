أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، مشاركتها ضمن الوفد السعودي المشارك في «واحة الإعلام»، الذي تقيمه وزارة الإعلام في ساحة «بافيلون فاندوم» الفرنسية اليوم (الأحد) 26 نوفمبر 2023، لمدة ثلاثة أيام، تزامناً مع مشاركة السعودية باجتماع الجمعية العمومية الـ173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

وستقدم «الهيئة السعودية للسياحة» من خلال جناحها الخاص، زخماً من المعلومات الثرية عن الوجهات السعودية الفريدة والتجارب الملهمة والمشاريع السياحية الكبرى التي تم افتتاحها، أو سيتم افتتاحها تباعاً خلال السنوات القليلة القادمة وحتى العام 2030، إضافة إلى إبراز التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي ومواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من اليونيسكو، والحفاوة السعودية وكرم الضيافة الأصيل، وتسليط الضوء على التسهيلات غير المسبوقة، وسهولة الوصول ومستجدات الربط الجوي، وتطويع التقنيات المتطورة في سبيل تقديم تجارب سياحية سلسة وممتعة وآمنة.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تشارك ضمن وفد السعودية في باريس، للمشاركة في «واحة الإعلام»، التي تقيمها وتنظمها وزارة الإعلام، بمشاركة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الرياضة، ونيوم، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، ومبادرة الرياض آرت، ومشروع الرياض الخضراء، وكنوز، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.

وتأتي المشاركة في الوقت الذي يزور فيه السعودية آلاف السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الخاصة بموسم شتاء السعودية، والذي انطلق في العديد من مدن السعودية، مع أكثر من 11 ألف فعالية نوعية تقام خلال الأشهر القادمة.