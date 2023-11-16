وصل عدد زوار موسم الرياض 2023، إلى مليوني زائر خلال أسبوعين منذ أن انطلقت فعالياته تحت شعار «Big Time» في مناطقه المتنوعة التي تمثل أحد أبرز الخيارات الترفيهية محليًّا وعالميًّا، ويستمر الموسم في حصد الأرقام المليونية في عدد زائريه منذ بدء نسخته الأولى وحتى النسخة الرابعة، متجاوزًا بذلك توقعات ومخيلات الجمهور فيما قدمه وما سيقدمه من ترفيه.

وأثبت موسم الرياض عبر أنشطته المميزة أنه أحد أهم الأحداث الترفيهية التي ينتظرها الباحثين عن المفاجآت والمتعة والفعاليات المبتكرة والعالمية، وتؤكد ذلك مناطقه التي تحظى بإقبال واسع وحضور لافت إعجاباً بالتفاصيل والابتكارات والمساحات التي جذبت كل ما هو مميز وفريد.

ويجمع موسم الرياض بفعالياته التي تتنوع بين الفنون وثقافات شعوب العالم والألعاب وأحدث الإبداعات في مختلف المجالات، ليقدم لسكان السعودية وزائريها ترفيهًا تميزه الجودة، ويتسم بأحدث المقاييس العالمية مرضيًا بذلك رغباتهم وحاجاتهم.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار «Big Time»، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة العديد من الحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.