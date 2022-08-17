كشفت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة على مستوى العالم، مجموعة من الأنشطة المتميزة هذا الصيف، التي تتيح للصغار الاستمتاع مجاناً بعروض الإقامة واللعب وتناول الطعام، والمشاركة بسباقات الكارتينج. وتدعو الوجهة الرائدة في أبوظبي ضيوفها من العائلات وعشاق المغامرة إلى قضاء أوقاتٍ مليئة بالتشويق والمرح، حيث بإمكانهم اختبار تجارب لا تُنسى في مدنها الترفيهية الثلاث الحائزة على عدة جوائز، فضلاً عن وجهة المغامرات كلايم أبوظبي التي حطمت الأرقام القياسية العالمية.

الدخول المجاني للأطفال

تُعد جزيرة ياس وجهة مثالية للعائلات التي تبحث عن نشاطاتٍ استثنائية بأسعارٍ مدروسة، إذ يمكن للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً الدخول مجاناً إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، بشرط قيام أحد البالغين بمرافقتهم، كما بإمكانهم الإقامة وتناول الطعام مجاناً عند حجز إحدى باقات الإقامة بأسعار تبدأ من 478 درهما إماراتيا لكل بالغ. ويمكن للعائلات الاستفادة من العروض المجزية عند الإقامة لليلتين وثلاث ليالي، بأسعارٍ تبدأ من 631 درهما إماراتيا و784 درهما إماراتيا على التوالي لكل بالغ، بالإضافة إلى سباقات الكارتينج في حلبة مرسى ياس التي تقدّم للأطفال تجربة قيادة مجانية لا تفوت. وتستطيع العائلات الاستمتاع بعرض الإقامة مع وجبتين بأسعار تبدأ من 150 درهما إماراتيا لكل بالغ، والذي يتيح للأطفال تناول الطعام مجاناً. ويمكن للأهالي الاسترخاء خلال فترة إقامتهم، مع حسمٍ خاص للعائلات بنسبة 20% على خدمات السبا في جميع فنادق الوجهة.

عالم فيراري أبوظبي

يرتقي عالم فيراري أبوظبي بالتجارب الترفيهية إلى مستوياتٍ جديدة هذا الصيف، حيث يقدّم مجموعةً متنوعة من ألعاب السيارات، والأنشطة الفريدة بإلهامٍ من عالم الفيراري لقضاء أوقات مميزة بعيداً عن حر الصيف، بما فيها عرض الدرون، وحفلات الأوبرا، والفقرات البهلوانية، والعروض الموسيقية على الإيقاعات الإيطالية، كما تتوفر صفوف إعداد البيتزا، ومحطات الطهو الحية، وغيرها من الأنشطة الحصرية تجربة صيفية رائعة.

ياس ووتروورلد أبوظبي

تقدم ياس ووتروورلد أبوظبي تجارب فريدة مستهلمة من تقاليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في الثقافة الإماراتية العريقة، وتوفر الوجهة المائية الرائدة، مجموعةً متنوعة من العروض المسلية التي تلبي جميع الأذواق، بما فيها يوم السيدات الشهير، الذي يتيح لهنّ الاستمتاع داخل الحديقة وسط أجواء من الراحة والخصوصية، وفعالية ليالي الأضواء، والتي تقدم فيها عروض وفقرات بهلوانية ضوئية مذهلة، وعرض ليلة كابايان، الذي يجمع بين الموسيقى والمأكولات والعروض الترفيهية بإلهام من الثقافة الفلبينية.

عالم وارنر براذرز أبوظبي

يحتضن عالم وارنر براذرز أبوظبي ست مناطق ترفيهية مع أكثر من 35 شخصية كرتونية وبطل خارق، ليقدم لضيوفه تجربة في غاية الروعة. تدعو المدينة الترفيهية الداخلية الأكبر في العالم ضيوفها للاستمتاع بلحظات لا تُنسى في موسم دي سي سوبر هيروز، خلال الفترة الممتدة بين 2 يوليو و4 سبتمبر، التي تضم مجموعة فريدة من الفعاليات بإلهام من الأبطال الخارقين، والعروض الترفيهية الجوالة في جميع مناطق الحديقة، والأنشطة الميدانية للأطفال والبالغين، ويحظى ضيوف الوجهة بفرصة مقابلة أبطالهم الخارقين المفضلين، والتواصل مع أحدث الأبطال بما فيهم أكوامان وميرا وسوبر جيرل.

كلايم أبوظبي

تُعدّ كلايم أبوظبي الوجهة المثالية لعشاق المغامرات، حيث تتيح لهم اختبار تجارب ترفيهية مفعمة بالحماس في أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم. وتقدم الوجهة لزوارها فرصةً لصقل مهاراتهم، والاستمتاع بلحظات مميزة مع العائلة والأصدقاء، من خلال الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع المستويات. تشتهر الوجهة بكونها من أبرز المراكز الداخلية للمغامرات في الإمارات، التي تقدم مجموعة من التجارب الرياضية المشوقة طوال العالم، كما تقدم البديل المثالي لممارسة النشاطات في الهواء الطلق.