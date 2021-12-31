حققت السياحة في المملكة عام 2021 تطورات كبيرة على المستوى المحلي والدولي بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة ووفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على مبادرة المجتمع السياحي وتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي و‫منظمة السياحة العالمية. ‬وكانت قد صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر وإنشاء «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» وصدور الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير ‪ينبع‬ وأملج والوجه وضباء عاكساً أهمية ساحل البحر الأحمر في التنمية السياحية بالمملكة. ‬‬

وتحقيقاً للدعم الكبير في التنمية السياحية في المملكة أكد ولي العهد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بأن المرحلة القادمة من الاستراتيجية ستشمل‬ تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات ومنها قطاع السياحة. وبالدعم اللامحدود لتحقيق تطلعات رؤية 2030 أعلن ولي العهد العديد من المشاريع التي تساهم بشكل كبير في القطاع السياحي ومنها إعلان سموه عن إطلاق الرؤية التصميمية «رحلة عبر الزمن» ضمن برنامج تطوير العلا‬، وإطلاق تصاميم كورال بلوم للجزيرة الرئيسة في مشروع البحر الأحمر وتبعها إعلان سموه عن شركة السودة للتطوير كإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة باستثمارات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال بالإضافة الى إطلاق سموه استراتيجية تطوير منطقة عسير بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام وجذب 10 ملايين زائر بحلول 2030. كما أنه أخيراً أطلق سموه المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع «وسط جدة» لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة باستثمارات تقدر بـ75 مليار ريال في 2030.

دولياً في عام 2021 أعلن ولي العهد في كلمته بافتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء إطلاق المملكة العربية السعودية المركز العالمي للسياحة المستدامة‬. وفي العام نفسه افتتح مقر منظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط في الرياض وأعلن وزير السياحة أحمد الخطيب في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية فوز المملكة ‬بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية واستضافة الرياض اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في شهر مايو القادم، بالإضافة الى اختيار المملكة للاحتفال بيوم السياحة العالمي في عام 2023؛ مع التصديق على إطلاق المكتب الإقليمي للمنظمة في المملكة ونفس العام 2021 اعترفت منظمة السياحة العالمية بقرية رجال ألمع كإحدى أفضل القوى السياحية عالمياً. وحققت المملكة في العام نفسه المركز الرابع عربياً من حيث عدد مواقع التراث العالمي وعناصر التراث الثقافي المسجلة لها في اليونسكو بـ6 مواقع مسجلة للتراث العالمي و8 عناصر مسجلة لعناصر التراث الثقافي غير المادي.

وتأكيدا لمساهمة المملكة عالمياً في القطاع السياحي أعلن الوزير اختيار المملكة لاستضافة قمة المجلس العالمي للسفر في عام 2022 ؛ حيث كانت المملكة استضافت قمة تعافي قطاع السياحة في 2021 لتكثيف الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي ستساهم في تعافي قطاع السياحة من خلال الابتكار والاستدامة، وبهدف بناء مستقبل أفضل للسياح والعاملين في القطاع السياحي والمجتمعات المحلية. وكانت المملكة العربية السعودية في عام 2021 راعياً لأول معرض عالمي لسوق السياحة والسفر بعد جائحة كورونا، الذي يعد أحد أهم معارض قطاع ‫السياحة‬ على مستوى العالمي. ‬

محلياً في عام 2021، أطلقت وزارة السياحة حملة مستقبلك سياحة‬ بهدف توفير 100 ألف فرصة وظيفية متنوعة في القطاع السياحي بنهاية عام 2021 وأعلنت ‬معسكر رواد السياحة ‬لمساعدة أصحاب الأفكار المميزة لتحويلها إلى مشروع ريادي في قطاع السياحة بالإضافة الى إعلان الوزارة عن ‫مسرعة أعمال السياحة‬ لدعم أصحاب المنشآت السياحية واستمرارها في القطاع السياحي. وبدأت المملكة باستقبال السياح بتاريخ 1 أغسطس من بعد الجائحة وتابعها الإعلام عن عودة ‫مواسم السعودية‬ بنسختها الجديدة بمواسم عن سنتين بهدف تشجيع الاستثمار في جميع مناطق المملكة المختلفة. وكانت الهيئة السعودية للسياحة‬ قد أطلقت برنامج كرام‬ لصناعة التجارب السياحية الملهمة في المملكة بالإضافة الى إطلاقها برنامج صيف السعودية 2021 بشعار صيفنا على جوك‬ في 11 ‫وجهة سياحية‬ بتقديم ‏أكثر من 500 تجربة وباقة سياحية مع أكثر من 250 شريكا من القطاع الخاص وتبعها إطلاق الحملة الترويجية لجذب السياح من الخليج والمنطقة بشعار حياكم على قل الكلافة‬.‬‬‬

كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة عام 2021 شركة (كروز السعودية) في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر لتشكل جسراً استراتيجياً بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع تطويرها في السعودية، ولتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة والإعلان عن إطلاق مشروع «THE RIG» الجديد في قطاع السياحة كأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت ضمن إعلان منجزات قطاع السياحة في نسخة المواطن لميزانية 2022 منجزات مهمة منها إطلاق منصة «التعليم السياحي الإلكتروني» بتسجيل ما يزيد على 226 ألفا، وتدريب أكثر من 111 ألفا خلال عام 2021 من العاملين والراغبين بالعمل في القطاعات السياحية وإعداد خارطة طريق لرفع جاهزية 9 وجهات سياحية و42 موقعا مستهدفا. كما شملت المنجزات إطلاق منصة لتسجيل البرامج السياحية التي يتم تنفيذها من منظمي الرحلات السياحية والحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم عملية اعتماد البرامج السياحية والحصول على الموافقات بالإضافة الى تطوير 15 فرصة استثمارية لتطوير الاستثمار في الوجهات السياحية مع القطاع الخاص.