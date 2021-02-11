200 ألف عام من التاريخ البشري، يحتضنها المتحف الحي بمحافظة العلا، التي تتميز بالجبال المنحوتة المحفوظة والآثار والمعالم التاريخية العديدة والتي صنعتها الطبيعة ويد الإنسان.

ولهذا وفرت الهيئة الملكية للمحافظة عشرات المغامرات والأنشطة الطبيعية المثالية للباحثين عن تجارب جديدة في فصل الشتاء، تضمن صحتهم وسلامتهم، وتستمر الفعاليات الخارجية والمفتوحة بما يتماشى مع إرشادات وزارة الصحة وإجراءات السلامة الصارمة التي تفرضها احترازات الوقاية من فايروس كورونا.

وينتظر سياح الداخل تجارب ممتعة في العلا، كحبل الانزلاق (زيبلاين العلا)، والذي يجذب العديد من عشاق المغامرة، إذ يتميز حبل الانزلاق كونه الأطول في العالم، فيما تصل سرعة التحليق عليه إلى 100 كيلومتر في الساعة، ما يخلق أجواء ممتعة للمشاركين، ناهيك عن المناظر الخلابة لجبال الحجاز من حوله، وغيرها من الأنشطة غير المسبوقة في حديقة العلا للدراجات، والتي توفر مسارات خاصة وساعات من المرح لجميع أفراد العائلة، سواء المتمرس أو الهاوي.

وبعيداً عن أضواء المدينة وفي المساحة الشاسعة لصحراء الغراميل المنعزلة، لا يمكن لعشاق الطبيعة تفويت فرصة تجربة مشاهدة النجوم في الليالي المظلمة التي تتميز بسحرها وروعة مناظرها، تحت إرشاد خبراء الهيئة الذين لا يألون جهداً في سبيل إنجاح رحلة سياحية ممتعة بامتياز.