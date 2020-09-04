خصت «مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية» الصادرة عن «شركة أبوظبي للإعلام» قراءها العرب بهدية خاصة في عدد سبتمبر 2020 يحتفي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

وتضمنت الهدية 32 لقطة فوتوغرافية مميزة من المملكة العربية السعودية لتبدو وكأنها قصص متنوعة تحكي عن التنوع الجغرافي والثقافي الثري في مناطقها المتنوعة من شمالها إلى جنوبها، ويعد هذا التنوع الثري في السعودية أحد أهم عوامل الجذب السياحي والذي أسهم في شهرة هذا البلد، الذي يُشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية. ولقد أدى هذا التنوع الجغرافي الفريد على إثراء الجانب الثقافي لسكان البلد بكل تفاصيله المختلفة من منطقة إلى أخرى؛ وهو ما يظهر قصصا تراثية فريدة لا تتشابه في فصولها وقصصها.

وتقول السعد المنهالي رئيسة تحرير «مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية» الصورة الفوتوغرافية في عالمنا هي إحدى الوسائل الناجعة التي تسهم في إبراز التميز والفرادة الذي تحظى بها أي بلد في العالم، وليس أجمل من الفراة التي تتميز بها المملكة والتي كان من الصعب جمعها بغير هذه الطريقة. لقد عملت المجلة على البحث والابتكار، ووفق طريقتها الخاصة، في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي عبر مشروع «32 حكاية سعودية»، الذي يحتفي بإبداعات وطاقات الشباب السعودي التي ترصد الروائع الجغرافية والثقافية في بلدهم عبر عدساتهم المبهرة. أما المحرر الرئيسي في المجلة إسحاق الحمادي فيقول: إنه ولإنجاز هذا العمل الفوتوغرافي تعاونت المجلة مع 32 مصورًا سعوديًا، أسهموا جميعا في رفد المجلة بروائعهم الفوتوغرافية وأجمل لقطاتهم المدهشة لمعالم شهيرة في بلدهم وتفاصيل الحياة فيها؛ لذا فقد أبدى هؤلاء المصورون الفوتوغرافيون حماسًا كبيرًا في الاحتفاء بمناسبة وطنية غالية على وجدانهم، وهو ما تُرجم من خلال طريقتهم المبدعة في تعريف العالم إلى ثراء بلدهم؛ وهو ما يُعد وسام فخر لكل مصور تمكن من المساهمة بصوره وأن يكون سفيرًا لبلده عبر صوره. وهنا استعراض لأسماء المصورين الذي شاركوا في الاحتفاء بيومهم الوطني: فاطمة الصبيحة، خولة المبارك، لطيفة العجاجي، نجلاء الخليفة، أحمد الجروان، فيصل بن زرعة، عمر النهدي، محمد المالكي، سامي العمري، مصطفى الصهلولي، سالم عريبي، سعد طحيطح، صالح الثبيتي، خالد زاروق، رائد المالكي، عبدالعزيز النزهة، يوسف بجاش، مشاري الشهراني، عبدالله الشيخ، عبدالعزيز الدخيل، حسن المبارك، عبدالعزيز الغامدي، طارق المطلق، عبدالرحمن البرية، فهد الحسين، عبدالله العيسى، محمد الخرجي، عوض الشهري، خالد الخزيم، عبدالرحمن الدغيلبي، وليد الطلحي.