وجهت وزارة السياحة دعوتها لأشهر شركات السفن السياحية في العالم، لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة لأول مرة، وذلك بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة، مع تقديم أرقى الخدمات، لتلبية كافة متطلبات وتطلعات سياح موسم صيف السعودية «تنفس».

وأكدت الوزارة أنها أتمت التنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية واتخاذ اللازم عند الحاجة وذلك لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية ممتعة وآمنة.

وتأتي هذه الخطوة كسابقة أولى من نوعها في المملكة لإطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة (الكروز) في البحر الأحمر، ضمن موسم صيف السعودية «تنفس»، الذي أعلنت وزارة السياحة إطلاقه خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، في 10 وجهات سياحية حول المملكة، ضمن إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية تسعى من خلالها لإبراز الكنوز السياحية في البحر الأحمر وتمكين السياح من الاستمتاع بالمقومات السياحية الهائلة التي تقع على امتداد سواحل البحر الأحمر في المملكة، ومن المتوقع أن توفر رحلات السفن السياحية (الكروز) عددا من الخيارات والباقات المختلفة.

من جهته، كشف لـ«عكاظ» المرشد السياحي أحمد الجعيد أن هذه الخطوة جديرة بالاهتمام وتستدعي اهتمام المرشدين بمزيد من المعالم في البحار والمناطق التي تطوفها السفن السياحة، لافتا إلى أن ذلك يعد تحوّلاً كبيرا في مفهوم السياحة الداخلية وخطوة مختلفة، حيث إن القيادة أولت اهتمامها في البحار بإعادة اكتشاف عشرات الجزر في البحر الأحمر.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أطلقت روح السعودية Visit Saudi والتي تمثل الهوية الرسمية لترويج وتنشيط السياحة في المملكة، حيث تهتم الهيئة بتطوير المنتجات والباقات السياحية من خلال القطاع الخاص إلى جانب تسويق وترويج الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، إضافة إلى إعداد الدراسات والابحاث اللازمة لقياس تجربة السائح والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تطويرها.