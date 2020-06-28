دشّنت أمس (السبت) فعاليات عروض الخيل العربية ضمن فعاليات صيف السعودية «تنفس» بجوار منتزه الردف الوطني، ونظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.

وقدّم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة أبرزت أصالة الخيل العربية والاعتزاز بالتراث وكانت عامل جذب للجمهور وتشجيعاً للسياحة.

كما قدم الفرسان خلال استعراضهم مهارات التقاط المنديل من على الأرض بسرعة فائقة وتنويم الخيل وعروضا أخرى متنوعة يتميز بها الفارس السعودي إلى جانب الاستعراض بالراية السعودية مع تحية للجمهور خلال العرض المقدم، وفي الختام شاهد الحضور مسيرة بعنوان «شكراً أبطال الصحة».

وتعتبر الطائف إحدى أهم وجهات برنامج وزارة السياحة لهذا الصيف لما تتميز به من أجواء معتدلة وحدائق كبيرة ومرتفعات الهدا والشفا.