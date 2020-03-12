شكلت الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك صباح اليوم (الخميس) شلالات بديعة، إذ جذبت الأمطار الأهالي للخروج إلى الصحراء والمتنزهات، للاستمتاع بجريان السيول، إذ كونت الأمطار المنحدرة من قمم الجبال مياها هادرة اخترقت مدرجات وصخور الجبال لتشكل شلالات رسمت لوحة خلابة.

ودفعت الأمطار الأهالي للخروج باكرا للاستمتاع بالأجواء الخلابة، فيما استوقفت الشلالات الأهالي وهواة التصوير لمعاينة المشهد والتقاط الصور التذكارية.

من جهتها، أهابت المديرية العامة العامة للدفاع المدني بالمنطقة بالمواطنين والمقيمين ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على المنطقة، واحتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب مع وجود رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) تستمر إلى يوم (الأحد) القادم، وفقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد «مدني تبوك» ضرورة تقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها، واتباع ارشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنهم يتابعون التقلبات الجوية وهم على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتهم في مواجهة الامطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.