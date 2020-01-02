استعرض أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، استعداد أمانة المنطقة للمهرجانات السنوية التي تقيمها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث استمع خلال اللقاء لاستعدادات المنطقة لمهرجان الجوف الدولي للزيتون.

ووجه أمير الجوف ببدء تشكيل اللجنة الرئيسية لمهرجان الزيتون المزمع إقامته بدءاً من 1441/7/13 الموافق 23 مارس 2020، والاستعداد بشكل مبكر، وإبرازه بما يتوافق وأهمية هذه الشجرة المباركة والتنسيق بشكل عالٍ مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في المهرجان وعرض ما لديها من صناعات وطرق تخدم مزارعي المنطقة وتلبي تطلعاتهم، وبما يلبي السوق المحلي.

وأكد أمير منطقة الجوف على اختيار الفعاليات المناسبة التي ستصاحب المهرجان، معلناً جائزة الأمير فيصل بن نواف للزيتون بقيمة 500 ألف ريال، دعماً وتشجيعاً لمزارعي الزيتون للتنافس على جودة الإنتاج.

كما وجه بالعمل على تحديد وقت انطلاقة مهرجان التمور في وقت لاحق، والاستفادة من المهرجانات السابقة لتطوير العمل فيه.

من جانبه، أعرب المهندس الشرعان عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، على دعمهما لمهرجانات المنطقة وتوجيهاتهما المستمرة بأن تكون بالمستوى الذي يليق بالمنطقة ومهرجاناتها ويعكس الصورة المشرفة لها.