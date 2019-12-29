شكلت اللجان العاملة بمهرجان جازان الشتوي، خلايا عمل مستمرة، مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق المهرجان الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للترفيه، فضلا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة.

وواصل مجلس التنمية السياحية أعمال التجهيز والتهيئة لمواقع الفعاليات التي يرعى انطلاقتها أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز يوم (الجمعة) القادم، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وفي حين تزينت شوارع جازان ومداخلها وطرقها الرئيسية بشعارات المهرجان والترحيب بأهالي وزوار جازان، يتأهب مركز الأمير سلطان الحضاري ليكتسي حلة بهيّة، حيث يحتضن حفل افتتاح المهرجان وكرنفال جازان السنوي يوم الجمعة، إلى جانب احتضانه العديد من الفعاليات والبرامج المسرحية.

وتتواصل التجهيزات بمختلف المواقع التي تحتضن فعاليات المهرجان الشتوي، حيث يجري العمل بالكورنيش الجنوبي لتجهيز مدينة الألعاب المائية والألعاب الشاطئية للأطفال، إلى جانب تهيئة الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية لتنظيم فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجان التسوق، فيما تستعد الواجهة البحرية بالكورنيش الأوسط لتكون مسرحاً لفعاليات «هابي جازان».

ويتوقع المنظمون توافد أعداد كبيرة من أهالي جازان وزوار المنطقة، عطفاً على النجاحات الكبيرة للمهرجان في السنوات الماضية، فضلاً عن تزامنه مع إجازة منتصف العام الدراسي، وكذلك اعتدال أجواء المنطقة حالياً، فيما يعول المنظمون على تنوع فعاليات مهرجان العام الحالي وتميزها باستهداف مختلف شرائح المجتمع.