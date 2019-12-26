أكملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل استعداداتها لموسم حائل، الذي ينطلق مساء اليوم (الخميس) ويستمر حتى 10 من فبراير لعام 2020، وسط تنظيم العديد من البرامج والفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد بن عيادة المصيول أنه تم تحديد 5 مواقع أثرية وتراثية وتهيئتها لاستقبال الزوار، شملت مدينة فيد التاريخية، ومبنى قصر القشلة التراثي، وقلعة أعيرف، وموقع التراث العالمي جبل أم سنمان بمدينة جبة، إلى جانب متحف حائل الإقليمي، حيث قامت الهيئة بأعمال ترميم لبعض المواقع وتركيب اللوحات الإرشادية والتعريفية.

وبين أنه تم خلال الفترة الماضية عقد ورش عمل حول استعدادات قطاع الإيواء للموسم، وإقامة دورات تدريبية للقطاع ومنظمي الرحلات السياحية عن تحسين الجودة والخدمات المقدمة للزوار والسياح، مشيراً إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي بالمنطقة يبلغ 143 منشأة بطاقة 4310 أسرة، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال لهذه المنشآت خلال الموسم إلى 95%، مؤكداً أنه تمت تهيئتها من خلال الجولات الميدانية والرقابية التي بلغت 61 جولة منذ بداية شهر ديسمبر، وتم ضبط 11 مخالفة حول الخدمات المقدمة.

وفي مجال تهيئة الموارد البشرية في المنطقة، بيّن المهندس المصيول، أنه تم خلال الفترة الماضية إقامة عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التي استهدفت العاملين في القطاع السياحي والجهات ذات العلاقة التي تقابل الزوار أو السياح، ومنها برنامج «إثراء تجربة الزائر» لتأهيل أكثر من 250 متدرباً من العاملين في القطاع السياحي والأجهزة الحكومية وبرنامج الإرشاد السياحي، إضافة إلى إشراك المرشدين السياحيين المرخصين من قبل الهيئة للعمل في الموسم.

كما تم تأهيل 40 حرفياً وحرفية للعمل خلال الموسم، وعرض أبرز الحرف والصناعات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، ومنها حرف السدو والنسيج، وصناعة الجلديات، وصناعة السبح، وصناعة الخوصيات ومنتجات النخيل، إضافة إلى صناعة الأعمال الابتكارية والحديثة.