لم يعد تفويت موعد إرسال رسالة أو نسيان تهنئة في توقيتها المناسب أمرًا يستدعي القلق؛ إذ يستعد تطبيق «واتساب» لإضافة ميزة جديدة تتيح جدولة الرسائل وإرسالها تلقائيًا في وقت يحدده المستخدم مسبقًا، استجابةً لطلب متكرر من مستخدمي التطبيق حول العالم.

وبحسب موقع «إنغادجيت»، من المقرر طرح الميزة عالميًا خلال الأسابيع المقبلة، على أن تشمل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، سواء في المحادثات الفردية أو المجموعات.

وتمنح الخاصية المستخدم إمكانية تحديد موعد الإرسال قبل 10 دقائق على الأقل، وبحد أقصى يصل إلى 14 يومًا، وذلك عبر الضغط مطولًا على زر الإرسال، ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين.

وستصل الرسائل المجدولة إلى المستلمين بالشكل المعتاد، من دون أي إشارة إلى أنها أُعدت مسبقًا أو أُرسلت تلقائيًا. كما سيتمكن المستخدم من مراجعة الرسائل التي حدد لها موعدًا، وحذف أي رسالة قبل إرسالها إذا قرر التراجع عنها.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، ستخضع الرسائل المجدولة لنظام التشفير التام بين الطرفين، بما يحافظ على خصوصية محتواها، بحيث لا يتمكن من الاطلاع عليه سوى المرسل والمستلمين.

وتوفر الميزة استخدامات عملية متعددة، من بينها إرسال تهنئة بعيد ميلاد عند منتصف الليل، أو تمني التوفيق لشخص قبل اختبار أو مقابلة عمل، من دون الحاجة إلى انتظار الموعد أو تذكر الإرسال في حينه.

ويأتي توجه واتساب لإضافة هذه الخاصية بعد إتاحتها على إنستغرام، التابع أيضًا لشركة «ميتا»، منذ عام 2024، لتلحق بذلك إحدى الميزات التي طال انتظارها من مستخدمي تطبيق المراسلة.