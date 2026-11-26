أعلنت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، الأربعاء، منح شركة «سبيس إكس»، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ترخيصاً لنشر ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي في مدار الأرض، بهدف إنشاء مراكز بيانات فضائية تلبي الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع، الذي يحمل اسم «ستار مايند» (Starmind)، يستهدف معالجة كميات هائلة من البيانات في الفضاء والاستفادة منها على الأرض، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.

وبموجب الترخيص، يتعين على «سبيس إكس» البدء في نشر الأقمار الاصطناعية بحلول نوفمبر 2033، ونشر 100 ألف قمر اصطناعي بحلول نوفمبر 2035، و500 ألف بحلول نوفمبر 2038، على أن تستكمل نشر الشبكة بحلول نوفمبر 2040.

وترى «سبيس إكس» أن الاعتماد على الطاقة الشمسية شبه المستمرة في الفضاء من شأنه خفض تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة، والحد من الآثار البيئية المرتبطة بمراكز البيانات الأرضية، التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء والمياه.

ويعتمد المشروع بصورة كبيرة على نجاح الشركة في خفض تكاليف إطلاق الأقمار الاصطناعية باستخدام صاروخها العملاق القابل لإعادة الاستخدام «ستارشيب»، الذي لا يزال قيد التطوير.

ويواجه المشروع انتقادات من علماء الفلك وشركات منافسة، في مقدمتها «أمازون»، وسط تساؤلات بشأن جدواه الاقتصادية وإمكانية التغلب على التحديات التقنية، خصوصاً تبديد الحرارة في الفضاء، ومخاطر تصادم الأقمار الاصطناعية وتزايد الحطام الفضائي وتأثيره في عمليات الرصد الفلكي.

ويأتي الترخيص في وقت يبلغ فيه عدد الأقمار الاصطناعية الموجودة في الفضاء نحو 17 ألف قمر، فيما تضم شبكة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس» أكثر من 11 ألف قمر اصطناعي، ما يعكس ضخامة المشروع الجديد.