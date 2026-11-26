أعلنت شركة (1Password) الكندية، المتخصصة في إدارة كلمات المرور وحمايتها، تعرض أنظمتها الداخلية لاختراق سيبراني نفذه مهاجم مجهول الهوية، تمكن خلاله من الاستيلاء على بيانات عدد من مستخدمي خدماتها، مؤكدة أن كلمات المرور والمعلومات المخزنة في خزائن العملاء المشفرة لم تتأثر بالهجوم.

وأوضحت الشركة، في بيان أصدرته الأربعاء، أنها بدأت التحقيق في الحادثة في 19 نوفمبر الجاري، عقب اكتشاف مؤشرات على اختراق حساب أحد موظفيها على منصة «غيت هاب»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى الشيفرات البرمجية الخاصة بالشركة وإدخال أكواد خبيثة إلى أنظمتها الخلفية.

وأضافت أن البيانات التي تمكن المهاجم من الاستيلاء عليها شملت أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني ومعرفات حساباتهم وتواريخ إنشائها وآخر عمليات تسجيل الدخول، فضلاً عن بعض الرموز المرتبطة بدعوات الانضمام واستعادة الحسابات.

وأكدت الشركة أنها اتخذت إجراءات لاحتواء الاختراق، شملت تعطيل الحساب المخترق وإلغاء بيانات الاعتماد المتضررة واستعادة الأنظمة المتأثرة، والاستعانة بخبراء مستقلين في الأمن السيبراني.

وحذرت مستخدميها من احتمال تعرضهم لمحاولات تصيد احتيالي تستغل البيانات المسربة، داعية إياهم إلى توخي الحذر عند تلقي رسائل إلكترونية غير متوقعة تتعلق باستعادة الحسابات أو طلب معلومات تسجيل الدخول.

ولم تكشف الشركة عن العدد الإجمالي للمستخدمين المتضررين أو هوية منفذ الهجوم، مؤكدة استمرار عمل تطبيقاتها وخدماتها بصورة طبيعية، وعدم رصد أدلة على استيلاء المهاجم على حسابات العملاء.