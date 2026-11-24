قد لا يكون ظهور عبارة «لا توجد خدمة» على شاشة هاتفك مجرد عطل عابر في الشبكة، خاصة إذا حدث الانقطاع فجأة وأنت في مكان اعتدت فيه الحصول على تغطية جيدة. ففي بعض الحالات، قد تكون هذه الإشارة دليلاً على وقوعك ضحية لعملية احتيال تُعرف باسم «استبدال شريحة الهاتف» (SIM Swap)، وهي حيلة تتيح للمحتال السيطرة على رقمك، والوصول إلى رموز التحقق وحساباتك الشخصية والمصرفية.

وبحسب منصة «futura-sciences» الفرنسية، تعتمد هذه العملية على إقناع شركة الاتصالات بنقل رقم هاتف الضحية إلى شريحة SIM أو شريحة إلكترونية eSIM يسيطر عليها المحتال، ما يؤدي إلى فصل الرقم عن الشريحة الأصلية وتعطيل المكالمات والرسائل الواردة إليها.

ورغم أن فقدان الإشارة لا يعني بالضرورة تعرض الهاتف للاختراق، فإن تجاهل الأمر قد يمنح المحتال وقتاً كافياً لاستغلال رقمك في الاستيلاء على حساباتك، خصوصاً أن كثيراً من الخدمات الرقمية والمصرفية تعتمد على الرسائل النصية لإرسال رموز التحقق.

كيف تكتشف سرقة شريحة هاتفك؟

تتمثل العلامة الأكثر وضوحاً في اختفاء شبكة الهاتف بصورة مفاجئة، وظهور عبارات مثل «لا توجد خدمة» أو «مكالمات الطوارئ فقط»، وقد تظهر أيضاً رسالة تفيد بعدم وجود بطاقة SIM على أجهزة آيفون وأندرويد، رغم وجود الشريحة داخل الهاتف.

ويحدث ذلك لأن رقمك لم يعد مرتبطاً بشريحتك، بعدما جرى تحويله إلى شريحة أخرى. وتعد شركة «بويغ تيليكوم» (Bouygues Telecom) الانقطاع المفاجئ للتغطية في منطقة تتمتع بإشارة جيدة من أبرز المؤشرات التي قد تكشف هذا النوع من الاحتيال.

وللتمييز بين مشكلة الشبكة العادية وسرقة الشريحة، يمكن إجراء اختبارين:

مقارنة التغطية: تحقق مما إذا كانت هواتف أشخاص يستخدمون الشبكة نفسها تعمل بصورة طبيعية في المكان ذاته، بينما يظل هاتفك بلا إشارة حتى بعد إعادة تشغيله.

مراقبة التنبيهات غير المعتادة: انتبه إلى رسائل إعادة تعيين كلمات المرور التي لم تطلبها، وإشعارات تسجيل الدخول من أجهزة غير معروفة، وأي تنبيهات مصرفية لا تتذكر إجراءها.

وفي المقابل، قد يكون ظهور عبارة «مكالمات الطوارئ فقط» أمراً طبيعياً في المناطق ضعيفة التغطية؛ لذلك يُفضل التواصل مع شركة الاتصالات للتحقق قبل الجزم بوقوع اختراق.

كيف يستولي المحتالون على رقم هاتفك؟

لا تبدأ عملية الاحتيال بالضرورة من شركة الاتصالات، بل قد تسبقها مرحلة طويلة لجمع المعلومات الشخصية عن الضحية. ويبحث المحتالون عن بيانات مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم العميل ومعلومات الفواتير، وأحياناً آخر أربعة أرقام من الحساب المصرفي.

وقد يحصلون على هذه المعلومات من تسريبات البيانات، أو رسائل التصيد الاحتيالي، أو الحسابات الشخصية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تقتصر المخاطر على بيانات العملاء، إذ تعرضت شركات اتصالات لهجمات إلكترونية خلال السنوات الماضية، من بينها «لا بوست موبايل» (La Poste Mobile) في عام 2022، و«إس إف آر» (SFR) و«فري» (Free) في عام 2024، و«بويغ تيليكوم» في عام 2025، وفقاً لما أورده النص المصدر.

كما يستغل المحتالون الرسائل النصية المزيفة التي تنتحل صفة شركات الاتصالات، وتزعم وجود طلب لتحويل الشريحة إلى eSIM، بهدف دفع المستخدم إلى زيارة روابط ومواقع خبيثة.

وبعد جمع المعلومات اللازمة، يتواصل المحتال مع شركة الاتصالات أو يزور أحد فروعها، مدعياً فقدان هاتفه أو سرقته أو تلفه، ثم يطلب نقل الرقم إلى شريحة جديدة. وإذا لم تتحقق الشركة بصورة كافية من هويته، فقد تنتهي العملية بتحويل الخط إلى الشريحة التي يسيطر عليها.

ولا توفر شريحة eSIM حماية كاملة من هذا النوع من الاحتيال؛ فرغم أنها تلغي الحاجة إلى شريحة مادية، فإن نقل الرقم بصورة احتيالية عبر أنظمة شركة الاتصالات يظل ممكناً.

ماذا يستطيع المحتال فعله بعد السيطرة على رقمك؟

تكمن خطورة هذا الاحتيال في أن السيطرة على رقم الهاتف قد تمنح المحتال وسيلة لتجاوز إجراءات حماية حساباتك، خاصة الخدمات التي ترسل رموز المصادقة الثنائية أو روابط استعادة كلمات المرور عبر الرسائل النصية.

فبمجرد طلب إعادة تعيين كلمة مرور أحد الحسابات، قد يصل رمز التحقق إلى هاتف المحتال بدلاً منك، ما يفتح أمامه الطريق لمحاولة اختراق بريدك الإلكتروني وحساباتك المصرفية ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى محافظ العملات الرقمية.

ومن أبرز الوقائع التي كشفت خطورة هذا الأسلوب اختراق الحساب الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على منصة «إكس» في 9 يناير/كانون الثاني 2024.

ماذا تفعل فور الاشتباه في سرقة الشريحة؟

في هذه الحالة، لا يُنصح بالانتظار طويلاً لمعرفة سبب انقطاع الشبكة، لأن سرعة التصرف قد تحد من الأضرار المحتملة. وتشمل الخطوات الأساسية:

تواصل مع شركة الاتصالات فوراً: استخدم هاتفاً آخر للاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم الرسمي الموجود في فواتيرك أو موقع الشركة المعتمد، بعد إعادة تشغيل هاتفك سريعاً لاستبعاد وجود خلل تقني عابر. اطلب إيقاف الشريحة وإصدار أخرى: توجّه إلى فرع الشركة ومعك إثبات الهوية، واطلب استعادة رقمك على شريحة جديدة، بما يوقف وصول المحتال إلى الخط. أبلغ البنك: أخطر المصرف باحتمال تعرض رقمك للاختراق، واطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حساباتك وبطاقاتك وإيقاف أي تحويلات مشبوهة. أمّن بريدك الإلكتروني: غيّر كلمة مرور بريدك الأساسي باستخدام اتصال آمن، وتحقق من الأجهزة والجلسات المرتبطة بالحساب، وسجّل الخروج من أي جهاز لا تعرفه. قدّم بلاغاً رسمياً: احتفظ بالرسائل والتنبيهات وسجلات الاتصالات ذات الصلة، وأبلغ الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في بلدك. وفي فرنسا، يمكن الاستعانة بمنصة Cybermalveillance.gouv.fr وخدمة 17Cyber.

المسؤولية القانونية وسبل الوقاية

لا تتوقف تداعيات استبدال الشريحة عند خسارة السيطرة على رقم الهاتف، بل قد تمتد إلى مسؤولية شركات الاتصالات والمؤسسات المصرفية عن إجراءات التحقق والحماية.

وفي هذا السياق، أشار النص المصدر إلى حكم أصدرته محكمة في باريس، ألزم أحد البنوك برد كامل المبالغ التي سُرقت من ضحية احتيال مماثل، كما قضى بإلزام شركة الاتصالات بتحمل نصف التكاليف، بعدما لم تقدم ما يثبت أنها تحققت من هوية الشخص الذي طلب نقل الرقم. وأكد الحكم أيضاً أن الاعتماد على الرسائل النصية وحدها في تأمين الخدمات المصرفية لا يوفر حماية كافية.

وللحد من مخاطر هذا الاحتيال، ينصح باتباع عدد من الإجراءات:

استبدال التحقق عبر الرسائل النصية: استخدم تطبيقات المصادقة مثل Google Authenticator أو Microsoft Authenticator، التي تولّد رموز التحقق على الجهاز بدلاً من إرسالها عبر شبكة الهاتف.

تعزيز حماية حساب الاتصالات: اختر كلمة مرور قوية وفريدة لحسابك لدى المشغل، واطلب إضافة رمز حماية PIN أو وسيلة تحقق إضافية قبل تنفيذ أي تغيير على الشريحة.

الحد من نشر المعلومات الشخصية: تجنب مشاركة تفاصيل مثل تاريخ الميلاد أو المعلومات التي قد تُستخدم للإجابة عن أسئلة الأمان.

الحذر من الرسائل المضللة: لا تضغط على روابط في رسائل تزعم وجود طلب لإصدار شريحة جديدة أو تحويل رقمك إلى eSIM، حتى لو بدت الرسالة وكأنها صادرة عن شركة الاتصالات.

وفي إطار مواجهة هذه المخاطر، بدأت شركات الاتصالات في تطوير أدوات تساعد المؤسسات على رصد عمليات تبديل الشرائح المشبوهة. ومن بينها خدمة تقدمها شركة «أورانج» (Orange) للبنوك والمؤسسات، تتيح التحقق من عمر شريحة SIM عبر الشبكة، بما يساعد على اكتشاف التغييرات الحديثة التي قد تمثل مؤشراً على محاولة احتيال.

وفي النهاية، فإن فقدان شبكة الهاتف بصورة مفاجئة لا يعني بالضرورة سرقة رقمك، لكنه يستحق التحقق السريع، خصوصاً إذا صاحبه نشاط غير معتاد في حساباتك. فالتأخر في التعامل مع المشكلة قد يحوّل انقطاعاً مؤقتاً في الخدمة إلى مدخل للاستيلاء على بياناتك وأموالك.