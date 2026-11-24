مع تسارع استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، واتساع نطاق التهديدات السيبرانية، تتجه الأنظار إلى القمة العالمية للأمن والتقنية (GSTS)، والمعرض المصاحب لها ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، اللذين تستضيفهما الرياض، وسط تساؤلات بشأن مستقبل التقنيات الأمنية، وقدرة المبتكرين على تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتطبيق والاستثمار.



وفي الوقت الذي يجتمع فيه مبتكرون وباحثون ومتخصصون من ٥٥ دولة، تحدث خبراء ومختصون لـ«عكاظ» عن التقنيات التي يحتاجها القطاع الأمني، والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الابتكارية، وفرص بناء صناعة وطنية للتقنيات الأمنية، مؤكدين أهمية التمويل والشراكات البحثية والصناعية، واكتشاف المواهب في مراحل التعليم المبكرة.

السبع: التمويل تحدٍّ أمام المبتكرين

وتوقع الخبير التقني عبدالله السبع أن يشهد هذا الحدث «سيف» حضوراً لابتكارات تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي من التقنيات التي يمكن توظيفها في تطوير الخدمات والحلول الأمنية، لما تمتلكه من قدرات على تنفيذ المهام والتعامل مع احتياجات القطاعات المختلفة.

وأوضح أن اجتماع الطلاب والباحثين والمختصين والمبتكرين من ٥٥ دولة يتيح فرصاً للتواصل المباشر بين أصحاب الأفكار والشركات والمستثمرين، مشيراً إلى أن الحصول على التمويل المناسب يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المبتكرين الشباب، خصوصاً عند الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تطوير منتج قابل للاستخدام.

وأعرب السبع عن تفاؤله بإمكانية تبني شركات سعودية عدداً من المشروعات المشاركة في المسابقة، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطويرها وتنفيذها، لافتاً إلى أن القيمة العملية لهذه المنافسات ترتبط بقدرتها على إيجاد فرص استثمارية لأصحاب الابتكارات، وربطهم بالشركات القادرة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة.

المليص: تقنيات تستبق المخاطر الأمنية

من جانبه، أكد أستاذ هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة، أ. د عبدالله الطيب بن سعد المليص، أن التطورات التقنية تدفع القطاعات الأمنية نحو التوسع في استخدام الأنظمة القادرة على التنبؤ بالمخاطر واكتشاف التهديدات قبل وقوعها.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب اهتماماً أكبر بتقنيات التحليل التنبؤي، والأمن السيبراني الذكي، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الأمنية، وتحليل البيانات الضخمة، خصوصاً في مجالات حماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على إحداث تحول فعلي في العمليات الأمنية، من خلال تسريع اكتشاف المخاطر، ودعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء، مشدداً على ضرورة أن يصاحب التوسع في استخدامه تطبيق معايير الحوكمة، وحماية الخصوصية والرقابة البشرية.

وأشار المليص إلى أن صعوبة الوصول إلى البيانات والبيئات التجريبية، ونقص الإرشاد المتخصص، والفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، تمثل تحديات أمام المبتكرين في المجالات الأمنية والتقنية، داعياً إلى توسيع الشراكات بين الجامعات والقطاعات الأمنية، وتوفير بيئات لاختبار النماذج الأولية وتقييم فاعليتها قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري.

وربط المليص تعزيز حضور المملكة في صناعة التقنيات الأمنية عالمياً، بحجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتمكين الشركات الناشئة، وتوسيع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وصولاً إلى إنتاج تقنيات أمنية وطنية قابلة للتصدير.

العتيبي: تطوير المناهج لمواجهة التهديدات الرقمية

من جهتها، أكدت الخبيرة الفنية والتقنية في المحتوى والمناهج خلود العتيبي، أن تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية والتزييف العميق والمحتوى المضلل، يستدعي تطوير المناهج التعليمية، وإكساب الطلاب مهارات حماية البيانات الشخصية والتحقق من المعلومات ومخرجات الذكاء الاصطناعي، باعتبار الوعي المجتمعي جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الرقمي.

وأوضحت أن هذه الأحداث التقنية التي تستضيفها الرياض، تتيح للمواهب الشابة فرصة للتعلم بالممارسة، والتعرف على احتياجات القطاع الأمني، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، مشيرة إلى أهمية الجمع بين المهارات البرمجية والتفكير النقدي، وحل المشكلات والمسؤولية الأخلاقية.

ودعت العتيبي، إلى توفير مختبرات رقمية آمنة لتدريب الشباب على تطبيقات الأمن السيبراني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المحاكاة والتدريب، وربط المشروعات الطلابية بالتحديات الأمنية الواقعية، مع إشراك المستفيدين في تصميم الابتكارات واختبارها وقياس فاعليتها وسهولة استخدامها.

ورأت أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات الأمنية والتقنية، يسهم في إعداد جيل قادر على تطوير الحلول الأمنية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخاطر الرقمية والوقاية منها.

العنزي: اكتشاف المواهب يبدأ من المدرسة

وفي السياق ذاته، دعا الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة الملك سعود، والمهتم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القيادة، نايف العنزي، إلى بناء منظومة وطنية لاكتشاف المواهب التقنية ورعايتها منذ مراحل التعليم المبكرة، مشيراً إلى وجود طلاب يمتلكون قدرات متميزة في البرمجة والتفكير الابتكاري، وقد لا تتاح لبعضهم الفرص المناسبة لاكتشافها وتنميتها.

واقترح العنزي أن تتبنى وزارة التعليم، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مسابقات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني، تبدأ من المدارس وتتدرج إلى إدارات التعليم وصولاً إلى المستوى الوطني، على أن تصاحبها برامج تدريبية واحتضان للمشروعات المتميزة.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية لدى «سدايا» في تطوير التطبيقات الذكية وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن قدرة الأنظمة الحديثة على تحليل كميات هائلة من البيانات واكتشاف الأنماط والمؤشرات تستدعي إعداد كفاءات بشرية مؤهلة للإشراف عليها والتحقق من موثوقية نتائجها.

ورأى العنزي أن بناء جيل سعودي قادر على تطوير التقنيات وإنتاجها، يتطلب تكاملاً بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاعات التقنية والصناعية، مع إيجاد مسارات واضحة لرعاية المواهب ومتابعة مشروعاتها، منذ اكتشافها في المدرسة وحتى وصولها إلى سوق العمل.