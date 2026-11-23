تُعد الإعلانات والنوافذ المنبثقة من أبرز العوامل التي تشتت مستخدمي الإنترنت أثناء قراءة المقالات والأخبار، إذ تشغل مساحة من صفحات المواقع وتؤثر في سهولة متابعة المحتوى.

وللتغلب على هذه المشكلة، يوفر متصفح غوغل كروم (Google Chrome) ميزة مدمجة تُعرف باسم «وضع القراءة» (Reading Mode)، تتيح عرض محتوى صفحات الويب في واجهة مبسطة، مع إخفاء معظم العناصر التي لا ترتبط بالنص الأساسي، مثل الإعلانات والأشرطة الجانبية والمحتوى الترويجي.

كيف تفعّل وضع القراءة في غوغل كروم؟

يمكن استخدام الميزة على أجهزة الكمبيوتر من خلال خطوات بسيطة:

افتح المقال أو صفحة الويب التي ترغب في قراءتها. انقر بزر الفأرة الأيمن داخل الصفحة. اختر «فتح في وضع القراءة» (Open in Reading Mode).

وبمجرد تفعيل الوضع، يعيد كروم عرض المحتوى في واجهة منفصلة وأكثر بساطة، تركز على النصوص والصور المرتبطة بالمقال، بعيدًا عن التصميم المزدحم للصفحة الأصلية.

خيارات لتخصيص تجربة القراءة

لا تقتصر وظيفة وضع القراءة على تقليل العناصر المشتتة، بل توفر مجموعة من الإعدادات التي تتيح للمستخدم تخصيص طريقة العرض، من بينها:

حجم الخط ونوعه: إمكانية اختيار الخط المناسب وتكبيره أو تصغيره.

المسافات: التحكم في التباعد بين السطور والحروف لتحسين وضوح النص.

ألوان الخلفية: اختيار الألوان التي توفر راحة أكبر أثناء القراءة.

القراءة الصوتية: الاستماع إلى محتوى النصوص بدلًا من قراءتها يدويًا.

هل يعمل وضع القراءة مع جميع المواقع؟

لا تتوفر الميزة بالضرورة في جميع صفحات الويب، إذ يعتمد تشغيلها على قدرة المتصفح على تحديد المحتوى الأساسي للصفحة واستخراجه.

كما أن وضع القراءة لا يحظر الإعلانات من الموقع نفسه، وإنما يخفي معظم العناصر الإعلانية عند عرض المحتوى في واجهته المبسطة.

وتشير غوغل إلى إمكانية الوصول إلى الميزة من خلال قائمة المتصفح، أو عبر زر وضع القراءة الذي يظهر في شريط العنوان عند دعم الصفحة لهذه الخاصية.

وبذلك يوفر وضع القراءة خيارًا عمليًا لمستخدمي كروم الراغبين في متابعة المقالات والأخبار بتركيز أكبر، دون الحاجة إلى تثبيت إضافات خارجية أو استخدام برامج إضافية.