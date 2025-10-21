إيطاليا تطوّر أنظمة أمنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المتاحف

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أنظمة أمنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على رصد أي سلوك مشبوه حول قطع أثرية ثمينة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ «أمن التراث الثقافي أصبح أولوية قصوى»، منوهة إلى أنها تعمل على تطوير مشروعين تجريبيين رئيسيين يركزان تحديداً على «التراث الأثري»، بتمويل من صناديق أوروبية، بقيمة إجمالية تزيد على 70 مليون يورو، بهدف تحسين أدوات الوقاية والمراقبة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والأمن السيبراني.

وأوضحت أن هذه الأنظمة تعتمد على تحليلات مقاطع فيديو ذكية قادرة على رصد السلوكيات غير العادية والحركات المشبوهة، مع الالتزام التام بقواعد السرية، وإصدار تنبيهات تنبؤية في الوقت المناسب، كما أنها مدعمة بخوارزميات مُدرّبة قادرة على التعرّف على الأنماط السلوكية وإشارات الخطر بدقة متناهية.