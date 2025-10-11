«ميتا» توسع ميزة الترجمة لمقاطع الفيديو على «فيسبوك» و«إنستغرام»

أعلنت شركة ميتا الأمريكية إضافة دعم لمزيد من اللغات في ميزة الترجمة بالذكاء الاصطناعي لقصص «ريلز» على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» عبر مساعدها الذكي Meta AI.

ووفقاً لبيان الشركة، أصبحت الميزة تدعم الآن اللغتين الهندية والبرتغالية، إلى جانب اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وأوضحت الشركة أن صناع المحتوى على فيسبوك وإنستغرام يمكنهم استخدام «Meta AI» لترجمة ودبلجة مقاطع «ريلز»، مشيرة إلى أن ميزة الترجمة متاحة مجاناً على حسابات إنستغرام العامة، ولصناع المحتوى على فيسبوك الذين لديهم أكثر من ألف متابع في البلدان التي تتوفر فيها خدمة «Meta AI».

وتتيح الميزة محاكاة صوت ونبرة صانع المحتوى لجعل مقطع الريلز يبدو أكثر واقعية مقارنة باستخدام صوت آخر.

وأضافت الشركة أن كل مقطع «ريلز» يحتوي على صوت مترجم يحمل علامة واضحة تعلم المشاهدين بأنهم يشاهدون محتوى مترجماً.

كما يمكن للمستخدمين النقر على زر القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى السفلية من المقطع للوصول إلى إعدادات الترجمة، حيث يمكنهم تشغيل أو إيقاف الميزة، أو تغيير اللغة، أو اختيار لغة يفضلون إبقاءها دون ترجمة.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم توسيع ميزة الترجمة لمقاطع «ريلز» مستقبلاً مع دعم المزيد من اللغات.

وأوضح آدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام، أن «ريلز» من بين أكثر أدوات جذب الجماهير في السنوات الأخيرة، مؤكداً تركيز الشركة على تطوير المزيد من الميزات المتعلقة بها.

يذكر أن «ميتا» بدأت اختبار ميزة الترجمة قبل نحو عام، وأضافت دعماً ثنائي الاتجاه باللغتين الإنجليزية والإسبانية في أغسطس الماضي.