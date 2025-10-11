يوتيوب: منح المحظورين فرصة ثانية لإطلاق قناة جديدة

أعلنت منصة يوتيوب منح بعض منشئي المحتوى الذين تم حظر قنواتهم سابقاً فرصة لإنشاء قناة جديدة، حيث يمكن للمستخدمين المؤهلين التقدم بطلب للاستفادة من المبادرة.

ووفقاً للمنصة، لا يشمل البرنامج من انتهكوا حقوق الطبع والنشر أو سياسات المسؤولية التي تحظر السلوكيات الضارة والمخادعة، كما يستثني من حذفوا حساباتهم على يوتيوب أو غوغل، ويشترط مرور عام كامل على إنهاء القناة.

وسيتمكن المؤهلون من رؤية خيار طلب «قناة جديدة» عند تسجيل الدخول إلى يوتيوب ستوديو، مع إمكانية إعادة بناء جمهورهم من الصفر، مع تقييم الطلبات وفق خطورة الانتهاكات السابقة ومدى تأثيرها على المجتمع.

وتحتفظ المنصة بمسار الاستئناف التقليدي لمنشئي المحتوى لطلب إعادة فتح قنواتهم الأصلية، مع إمكانية التقدم بطلب قناة جديدة في حال رفض الاستئناف بعد مرور عام على الإنهاء.

وتعكس هذه الخطوة تطور سياسات يوتيوب المستمر في الموازنة بين حرية التعبير وحماية المجتمع، حيث ستنفذ المبادرة تدريجياً على مدى الأشهر القادمة مع مراجعة دقيقة للطلبات، وتؤكد المنصة استمرار مراقبة المحتوى الضار، خصوصاً ما يتعلق بسلامة الأطفال.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت منصة يوتيوب أنها دفعت أكثر من 100 مليار دولار لصناع المحتوى والفنانين وشركات الإعلام منذ عام 2021، وذلك خلال حدثها السنوي «صنع على يوتيوب» في نيويورك.

وأوضحت الشركة أن هذا النمو في المدفوعات يعزى جزئياً إلى زيادة المشاهدات عبر شاشات التلفزيون الذكية، حيث ارتفع عدد القنوات التي تحقق أكثر من 100 ألف دولار من هذه الشاشات بنسبة 45% على أساس سنوي.