منصات البث التلفزيوني تدخل عصر الإعلانات الذكية

تحالف لمنافسة عمالقة التكنولوجيا

خفض التكاليف وزيادة الفعالية

الذكاء الاصطناعي يدعم الإعلان

انتعاشة سوق الإعلانات التلفزيونية

فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة

سيلاحظ مشتركو منصات البث التلفزيوني (مثل نتفليكس وديزني بلس وباراماونت بلس) ظهور إعلانات جديدة خلال المشاهدة، بأسلوب قريب من محتوى إنستغرام وتيك توك وفيسبوك. وقريباً، ستكون هذه الإعلانات ديناميكية وتفاعلية، تستهدف المشاهدين بشكل أكثر دقة مقارنة بالإعلانات التقليدية.أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن شركات التلفزيون الكبرى تتعاون لإنشاء منصات إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عادةً تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنافسة عمالقة التكنولوجيا مثل Meta وGoogle وAmazon.يتيح التلفزيون المتصل بالإنترنت للمعلنين استهداف جمهور محدد بدقة، مثل توجيه إعلان متجر رياضي فقط لمن يهتم بالرياضة، ما يجعل الحملات أكثر فعالية وأقل تكلفة مقارنة بالإعلانات التقليدية واسعة الانتشار.شركات مثل Comcast وروكو وChannel 4 البريطانية تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي لتسهيل إنتاج الإعلانات، بما في ذلك تحويل محتوى TikTok وفيديوهات وسائل التواصل إلى إعلانات تلفزيونية، وخفض تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 90%.ووفقاً لتقرير eMarketer، سينخفض الإنفاق على الإعلانات التلفزيونية التقليدية في الولايات المتحدة بنسبة 15.5% هذا العام، بينما سينمو الإنفاق على إعلانات التلفزيون المتصل بنسبة 13.2%، ومن المتوقع أن يتجاوز الأخير الإنفاق على التلفزيون التقليدي بحلول 2028.ويرى الخبراء مثل خبير الإعلام الرقمي فيليب أبو زيد أن التلفزيون المتصل بالإنترنت سيصبح منصة جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكنها توجيه حملاتها الإعلانية بدقة وميزانية محدودة، ما يخلق سوقاً إعلانية أكثر تنوعاً ويعيد توزيع القوة بين شركات الإعلام وعملاقة التكنولوجيا.