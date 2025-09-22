لا تشحن هاتفك حتى 100%.. نصائح لإطالة عمر البطارية

كشفت Wirecutter التابعة لصحيفة نيويورك تايمز في تقرير تقني حديث أن الطريقة الشائعة لشحن الهواتف الذكية حتى 100% قد تكون مضرة على المدى الطويل، إذ تؤدي إلى إضعاف البطارية وتسريع فقدانها للشحن.

النسبة المثالية لشحن الهاتف

ينصح الخبراء بالحفاظ على شحن البطارية بين 20% و80% فقط، مع تجنب تعرض الهاتف لدرجات حرارة قصوى، مثل تركه في السيارة تحت أشعة الشمس أو في أماكن شديدة البرودة.

كما تتيح بعض الهواتف الحديثة ميزة الشحن المُحسَّن، التي توقف الشحن تلقائياً عند 80%، ما يساعد على حماية البطارية.

أدوات تحمي هاتفك وتطيل عمره

شاحن USB سريع: يوفر شحناً يصل إلى أكثر من 50% خلال نصف ساعة.

باور بانك عملي: مزوّد بكابلات مدمجة وقادر على شحن أجهزة عدة معاً.

شاحن سيارة مطور: يمنح طاقة أسرع من منافذ السيارات التقليدية.

حافظات وواقيات شاشة: تحمي الهاتف من السقوط والخدوش، وتزيد من قيمة إعادة بيعه عند الترقية.

متى تُرقّي هاتفك؟

إذا أصبح هاتفك بطيئاً جداً أو تعرض لأضرار بالغة، يمكن التفكير في شراء جهاز جديد. وأشار التقرير إلى أن أحدث هواتف أبل وأفضل هواتف أندرويد الحالية توفر بدائل قوية للمستخدمين، مع إمكانية الاعتماد على أجهزة مُجددة (Refurbished) لمن يبحثون عن خيارات أوفر.