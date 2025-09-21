البيت الأبيض: أمريكا ستتحكم بخوارزميات «تيك توك»

أعلن البيت الأبيض، توصل الولايات المتحدة‬⁩ والصين إلى اتفاق بشأن مستقبل تطبيق «تيك توك» لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة ستتحكم بخوارزمية تيك توك في عملية الاستحواذ على عمليات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وقالت ليفيت لقناة فوكس نيوز: «نحن واثقون تمامًا من إتمام الصفقة. الآن، كل ما تبقى هو توقيعها، وفريق الرئيس يعمل مع نظرائهم الصينيين لتحقيق ذلك».

وأضافت أنه من المرجح توقيع الصفقة «خلال الأيام القادمة»، مضيفةً أن شركة أوراكل العملاقة للتكنولوجيا ستتولى مسؤولية البيانات والخصوصية للتطبيق في الولايات المتحدة.

وأوضحت ليفيت أن الأمريكيين سيشغلون ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس إدارة تيك توك.

وتأتي تصريحات ليفيت بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترمب الجمعة بأنه والرئيس الصيني شي جين بينغ أجريا «مكالمة مثمرة للغاية» وأحرزا تقدمًا في إتمام صفقة ستبيع معظم أصول تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أمريكيين.

في أبريل 2024، أقرّ الكونغرس مشروع قانون يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، مع تحذير من إمكانية استمرار تيك توك في العمل في الولايات المتحدة إذا باع نحو 80% من أصوله لمستثمرين أمريكيين.

اختفى تيك توك لفترة وجيزة في الولايات المتحدة في 18 يناير، أي قبل يوم من دخول قانون في هذا الشأن حيز التنفيذ وقبل يومين من تولي ترمب منصبه.

لكن تيك توك استمر في العمل مع منح ترمب 4 تمديدات لتأجيل الإغلاق ومنح إدارته مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

يضم التطبيق نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، كثير منهم من الشباب - وهي فئة قدمت دعمًا أكبر للمرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات 2024 مقارنةً بتلك الشريحة من السكان في الانتخابات السابقة، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

وأكدت ليفيت أن الصفقة سيقودها تحالف من المستثمرين، بما في ذلك شركات أوراكل وأندريسن هورويتز وسيلفر ليك. وقد يترك هذا نسبة الـ20% المتبقية للمستثمرين الصينيين.

تُعتبر الخوارزمية، التي تُحدد ما يراه المستخدمون في موجزات «لك» أو ما يُعرف بـ«الخلطة الخاصة» التي جعلت التطبيق شائعًا للغاية، وصعوبة على المنافسين إعادة إنتاجه. وكانت شركة بايت دانس، الشركة الصينية الأم لتيك توك، قد صرّحت بأنها لا تفكر في بيع التطبيق بالخوارزمية أو بدونها.

وصلت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدود بشأن صفقة محتملة مع تيك توك بعد أن فرض ترمب رسومًا جمركية هائلة على السلع الصينية في أبريل.

وبعد تخفيض الرسوم الجمركية واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن كلاً من ترمب وشي أعربا عن اهتمامهما بإعادة فتح المناقشات حول تيك توك، على الرغم من أن التفاصيل الرئيسية بحاجة إلى تسوية، بما في ذلك معالجة مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

مهد الاتفاق المتوقع الطريق لأول اجتماع شخصي بين ترمب وشي منذ عودته إلى السلطة. ومن المتوقع أن يلتقي الزعيمان الشهر المقبل في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.