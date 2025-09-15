«ثلث الإنترنت» يدار بواسطة الروبوتات

نظرية الإنترنت الميت

تأثير الهيمنة المؤسسية

أظهرت دراسة حديثة أن ما يقارب ثلث حركة المرور على الإنترنت الآن مصدره روبوتات، وفق بيانات شركة Cloudflare. هذه الروبوتات المتقدمة التي طورتها شركات مثل OpenAI وAnthropic تجمع البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأحياناً تتظاهر بأنها مستخدمون حقيقيون للترويج للعملات الرقمية أو المحتوى التجاري.كان الإنترنت سابقاً مساحة إبداعية حية مليئة بالمحتوى البشري، أما اليوم فهو يشهد تفريغاً تدريجياً للعنصر البشري. وتشير هذه الظاهرة إلى ما يُعرف بـ نظرية الإنترنت الميت (Dead Internet Theory)، إذ تتحول الشبكة إلى نظام يعتمد على نسخ متكررة من المحتوى البشري، ويُعاد توزيعه بواسطة الخوارزميات، مما يقلل من أصالة الأفكار والتجارب البشرية.لم يغادر البشر الإنترنت؛ بل الهيمنة المؤسسية للشركات الكبرى هي من استبدلت العناصر البشرية بالآلات، مستغلة البيانات لتحقيق الأرباح. وبهذه الطريقة، تحوّل الإنترنت من مساحة للتعبير الإبداعي البشري إلى نظام آلي شبه خالٍ من التجربة الإنسانية، مع خسارة ملموسة في جودة التواصل والمحتوى.