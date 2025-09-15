مهندسون يبتكرون فكرة طائرة مقاومة للتحطم

نظام ذكي

لم يعد كافياً أن السفر بالطائرة يُعد أكثر أماناً من معظم وسائل النقل؛ لأن مهندسين شباب يطمحون لتطوير طائرة لا تعتمد على الإحصاءات في النجاة. ويهدف مشروعهم المسمى REBIRTH لتحويل الطائرة إلى «كبسولة حماية» تشبه شكل رجل ميشلان قبل الاصطدام مباشرة، وفقاً لموقع «فايس».طور المهندسان إيشيل واسيم ودارسان سرينيفاسان من معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم في دبي نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كل شيء من الارتفاع وحالة المحركات إلى استجابة الطيار. وإذا أصبحت الحوادث لا مفر منها تحت 3,000 قدم، تنفجر الوسائد الهوائية من جميع الاتجاهات خلال ثانيتين، وينتفخ جسم الطائرة ليصبح مثل ملعب هوائي ضخم في السماء.يتم تفعيل دافعات عكسية أو غازية لتقليل سرعة السقوط، بينما تتصلب السوائل الماصة للصدمات داخل المقصورة لحماية الركاب من الإصابات.جاءت الفكرة بعد مأساة تحطّم رحلة Air India 171 في أحمد أباد، إذ لقي 241 شخصاً حتفهم. وقال سرينيفاسان إن صورة الرعب داخل المقصورة بقيت عالقة بذهن والدته، ما دفعهم للبحث عن نظام نجاة حقيقي بعد الفشل.وحتى الآن، REBIRTH موجود على الورق ونماذج المفاهيم فقط، مع إمكانية تركيب الوسائد الهوائية على الطائرات الحالية أو دمجها في الطائرات الجديدة. ويخطط المهندسان للتعاون مع مختبرات الطيران لاختبار النظام، ويأملان أن يساعد المشروع في إنقاذ الأرواح مستقبلاً دون السعي للربح أو الشهرة.